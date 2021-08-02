朱立倫宣布選國民黨主席 地方政壇震撼不意外基層炸鍋

國民黨前主席朱立倫今在臉書宣布參選國民黨主席，國民黨社群炸鍋，有黨員說「下個月我要投朱立倫！」也有人反駁「朱批評黨太多，做太少」「跟韓國瑜一樣落跑選總統，票數還比韓少」「此刻要團結，讓江啟臣連任主席」「黨中央對很多訴求，民進黨有在乎嗎？」年輕的黨員則表示「很迷茫」「可以不要再黨內互打了嗎？！」

朱立倫要選黨主席，對中部不少重量級的政壇人士來說不是新聞，眾所皆知，朱立倫與台中市長盧秀燕交情匪淺，與鎮瀾宮董事長顏清標等人也是多年好友，前兩周，原縣區的民代就篤定表示「朱立倫八月初宣布參選黨主席」可見，朱參選黨主席已蘊釀多時，且與各地政壇重量級人物打過招呼，有備而來！

朱立倫宣布參選黨主席，國民主席江啟臣的地盤，台中藍營群組馬上炸鍋，各擁所好，且爭論不休，互指對方「破壞團結」吵到最後連高雄市前市長韓國瑜也被拖下水，包括朱韓前後選總統的得票數都拿來比較，原本只有黨務宣導功能的群族，頓時為了擁朱還是擁江吵出火氣來。

彰化一名資深黨員語重心長指出，每次大選前，大家都喊藍軍要團結，但卻都要對方聽自己的，不就凸顯藍軍本來就不團結！他呼籲黨主席就選自己想選的，人選出來後就一致團結，否則國民黨只能繼續在野！