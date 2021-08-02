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人權會成立周年 陳菊：必須成為台灣國家的良心

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
監察院今天舉行「國家人權委員會」成立周年成果發表記者會，兼任主委的監察院長陳菊出席致詞。記者邱德祥／攝影
監察院今天舉行「國家人權委員會」成立周年成果發表記者會，兼任主委的監察院長陳菊出席致詞。記者邱德祥／攝影

監察院今天舉行「國家人權委員會」成立周年成果發表記者會，兼任主委的監察院長陳菊致詞時指出，人權會的成立，在法律的不夠周延情況下，民間倡導人權、有理想的朋友覺得不夠滿意；但她認為，人權是一步一腳印、一步一步落實，從前總統陳水扁到蔡總統就歷經20年，可見是非常艱難的工程；過了一年仍肩負推動國家人權重任，將會如履薄冰，全力以赴。

陳菊也細數過去一年中，人權會與考試院國家文官學院及教育部國家教育研究院合作、以法庭之友身分參與憲法法庭言詞辯論、舉辦座談與社會對話、透過視訊會議進行國際交流等；8月公布首份人權侵害案件「林水泉案」的調查報告，針對轉型正義相關法制，提出具體修法建議。

陳菊說，人權落實不是一蹴可及，希望公私部門有更多對話、合作，用溫暖的力量，讓人權更加向前。人權會必須成為台灣國家的良心、弱勢人民的依靠，「一周年只是起點」，將透過更多努力、檢討、反省，並加以實踐、不斷向前，讓台灣人權茁壯發展。

現場播放周年成果影片說明這一年來努力的成果，並舉行人權萌芽茁壯儀式，由委員們將小盆裁放進台灣地圖中，象徵人權萌芽。

今天陳菊也公布兩位人權委員會的新委員，陳菊說，人權會除了8位人權委員外，依組織法規定，每年遴派2位監委作為人權委員，第一年感謝監委蕭自佑、張菊芳，今天歡迎2位新成員加入，包括監委范巽綠及趙永清，將分別在教育及環境永續上，提供不同觀點。

人權 陳菊 監察院

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