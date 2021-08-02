國家人權委員會成立周年 時力批：預算執行率不到一半

監察院國家人權委員會成立滿一周年，時代力量立法院黨團今舉行記者會表示，肯定人權會在人權保障及促進上有其必要，不過編列了一億多元的預算，執行率卻不到一半，除了推動人權教育，也應盡快提出相關人權專案報告、系統性訪查報告、國家人權年度報告，「讓台灣成為一個落實人權保障，更具公平正義的國家」。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，根據人權會7月7日提供的資料，預算執行率僅46%，「實在不盡理想」，截至6月底，關於人權保障及促進業務的執行情形，辦理最多的是人權教育、但成立獨立國家級的人權會，最重要的職務是解決傳統權力分立制度無法回應的複雜人權問題，如了解全國普遍性的人權狀況或是制度性、系統性的人權侵害，「除了推動人權教育外，其他的法定職責也應並進」。

時力黨團幹事長王婉諭表示，人權會揭牌至今一年，職權行使法仍付之闕如，職權行使法除了是人權會獨立行使職權的法源與方法外，也在定位人權會的職責，監察院應盡快重送國家人權委員會職權行使法，立法院也應盡速排審，「別讓國家人權委員會無法好好做事，繼續下一個無『法』獨立運轉，好好做事的周年」。

時力黨團總召邱顯智也批評，人權會預算執行率連一半都不到，是一個非常荒謬的狀況，「難道台灣就如此歌舞昇平、沒有人權迫害或系統性和結構性的壓迫？機構內皆無性侵案、排擠、霸凌、歧視嗎？好不容易奔走成立了人權機構，難道都只要進行人權教育就足夠了嗎？」

邱顯智表示，反服貿學運過程中發生的行政院鎮壓行動，對人權所造成的侵害，遲遲沒看到人權會開啟調查，現行集會遊行法對人權保障不足的檢討，也未見人權會提出修法建議，許多攸關人權的議案，仍待人權會依職權進行處理，「無論是積極訂立職權行使法或折衷修在監察法之中，應要具體明確化無礙人權獨立行使職權的前提下，讓委員會的委員能夠依法落實職權，才能落實設立人權會的功能及初衷」。