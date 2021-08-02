行政院今提名中選會委員人選 將函請立法院審議

中選會包含主委、副主委6位委員任期將於11月3日屆滿，依「中選會組織法」第3條規定，行政院應在委員任滿3個月前（8月3日前）辦理提名作業，行政院今將提名人選主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰、委員陳恩民、委員王韻茹及委員許雅芬等6人名單函送立法院審查。

行政院發言人羅秉成指出，這次中選會委員提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗的優秀人才。

其中李進勇、陳朝建、許惠峰及陳恩民等4人為續任；委員王韻茹及委員許雅芬等2人為新任，任期均自2021年11月4日起至2025年11月3日止，上述被提名人專長含括法政相關領域，學經歷具優，符合該會組織法規定。

羅秉成表示，行政院在提名時，已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定，本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利中選會業務得以順利運作。