挑戰江啟臣 朱立倫參選黨主席：2024總統大選我會無私

國民黨主席朱立倫在臉書宣布參選黨主席。朱立倫表示，面對今日國民黨的困境，身為黨的一份子，責無旁貸，因此他正式宣布參選國民黨主席。拚改變、拚團結，一起打贏未來選戰，「改變才有希望，重拾領導才能改變！」他也強調，面對2024的總統與國會大選，會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。

朱立倫表示，這些日子以來，民進黨一黨獨大、專斷獨裁，腐敗無能，造成全民無比的痛苦；但是養出這麼一個野蠻霸道的執政黨，「在野黨也難脫責任」。民進黨施政如此的離心離德，但國民黨回應人民的期待與需求了嗎？他必須誠實地說，國民黨做得還遠遠不夠。

朱立倫坦言，國民黨逐漸失去國際的重視，逐漸失去與對岸的溝通管道，逐漸失去台灣大眾的信任，更逐漸喪失支持者的熱情。國民黨正逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀，現狀一定要改變，改變才有希望。

朱立倫表示，這些日子以來，他走訪各地，許多好朋友都擔心，再不改變，國民黨恐怕再也難以重返執政，甚至面對即將到來的2022年選舉都岌岌可危。此時此刻的國民黨，需要的是有效的領導。大家必須連結過往執政經驗與現有的地方執政成果、擘畫未來重返執政的願景與藍圖。

朱立倫說，面對國際情勢與兩岸僵局，他堅守「中華民國，自由民主」的立場，重新加強美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，更要恢復兩岸的良性互動與交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。

朱立倫表示，面對民進黨治國的亂象，他將整合14個執政縣市治理成績的資產、展現國民黨的治理能力。對比腐敗失能的民進黨政府，要在地方、在街頭、在田野重新贏得社會的認同，讓台灣民眾在困局中看到希望。

朱立倫說，國民黨有光榮的歷史，面對新時代的轉型與挑戰；不同世代想法的碰撞；不同社會群體的需求，這些都需要誠懇溝通、包容協調，才能化解歧異，整合所有力量並肩作戰，「我們的戰場，將遍地開花；我們的意志，要緊緊相連」。

朱立倫強調，面對2022的地方選舉，他上任第一天立即啟動2022選戰策略小組，他會扛起完全的責任，一定要打贏選戰。面對2024的總統與國會大選，他會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。

朱立倫說，國民黨不能排除任何一種勝選可能，也不應拒絕任何一個戰鬥夥伴，我們一定拚盡全力，打贏每一場關鍵選戰。各位好朋友不能再沈默、再安逸。國民黨必須改變，台灣才有希望。重拾領導力，國民黨就能改變！重新贏回人民信任、重返執政，確保台灣未來的安定與繁榮。

朱立倫說，從政的初衷，就是這一份為國為民的拚搏與承擔，』今天我宣示將全力以赴，把局勢扛起來，把中華民國贏回來」。