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孫大千籲蔡英文別再蹭奧運選手：為何不打給未得牌選手
前立委孫大千在臉書表示，中華隊在東京奧運的傑出表現完全要歸功於每一位中華健兒，和民進黨沒有什麼關係；但是，正在台灣真實上演的疫苗荒卻完全是民進黨的責任。他呼籲蔡英文別再不務正業，只會蹭熱度，搶功勞，真的夠了。
孫大千表示，蔡英文為了蹭「麟洋配」，忍不住打電話去東京。但是，蔡英文為什麼不同樣打電話給其他沒有得牌的台灣選手呢？只是因為他們沒有熱度嗎？也許他們此次奮戰後無法奪牌，然而他們極有可能是未來的金牌得主。
孫大千說，蔡英文在過去幾天幾乎成為體育台的直播主，臉書PO文盡是奧運賽事，既然如此，蔡英文為什麼連自己對於選手做出的搭乘商務艙承諾都不關心呢？
孫大千強調，在奧運賽場中為國爭光是中華健兒的工作，處理國政，領導防疫，採購疫苗才是蔡英文現在的當務之急。難道是因為疫苗採購不力，無顏面對台灣人民，只好藉由東京奧運來轉移焦點？
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