快訊

朱立倫宣布參選黨主席 明天召開記者會說明

自救民間力？日本觀光「一疫存亡」的夏之陣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫大千籲蔡英文別再蹭奧運選手：為何不打給未得牌選手

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千呼籲蔡英文總統別再蹭奧運選手。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千呼籲蔡英文總統別再蹭奧運選手。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書表示，中華隊在東京奧運的傑出表現完全要歸功於每一位中華健兒，和民進黨沒有什麼關係；但是，正在台灣真實上演的疫苗荒卻完全是民進黨的責任。他呼籲蔡英文別再不務正業，只會蹭熱度，搶功勞，真的夠了。

孫大千表示，蔡英文為了蹭「麟洋配」，忍不住打電話去東京。但是，蔡英文為什麼不同樣打電話給其他沒有得牌的台灣選手呢？只是因為他們沒有熱度嗎？也許他們此次奮戰後無法奪牌，然而他們極有可能是未來的金牌得主。

孫大千說，蔡英文在過去幾天幾乎成為體育台的直播主，臉書PO文盡是奧運賽事，既然如此，蔡英文為什麼連自己對於選手做出的搭乘商務艙承諾都不關心呢？

孫大千強調，在奧運賽場中為國爭光是中華健兒的工作，處理國政，領導防疫，採購疫苗才是蔡英文現在的當務之急。難道是因為疫苗採購不力，無顏面對台灣人民，只好藉由東京奧運來轉移焦點？

東京奧運 蔡英文 孫大千

延伸閱讀

批民進黨疫苗之亂罪魁禍首 孫大千：蕭美琴怎不見了？

發振興券 孫大千：鼓勵群聚消費的政府太蠢 人民太苦

陳建仁稱台是防疫典範 孫大千：像打安慰劑幫高端背書

孫大千：8千億紓困預算沒成人民救命錢 反變綠營私房錢

相關新聞

孫大千籲蔡英文別再蹭奧運選手：為何不打給未得牌選手

前立委孫大千在臉書表示，中華隊在東京奧運的傑出表現完全要歸功於每一位中華健兒，和民進黨沒有什麼關係；但是，正在台灣真實上...

朱立倫宣布參選黨主席 明天召開記者會說明

國民黨前主席朱立倫上午10點將在臉書宣布參選國民黨主席，明天將舉行記者會正式對外說明。據了解，朱立倫主要參選理由是看到國...

【圖輯】照片看歷史／1996年超級強颱賀伯肆虐全台 釀51死22失蹤

1996年8月2日賀伯颱風過境，全台罹難人數共計有51人死亡，22人失蹤。其中南投縣災情最慘重，22人死亡、20人失蹤，信義鄉內豐丘、農富坪等二地有30餘戶人家被沖走；神木村也災情嚴重，有居民生死不明。...

【專家之眼】蔡政府大吹法螺 人民能望梅止渴?

蔡英文總統與蘇昌行政院長最近分別表示，政府已向外國採購數以千萬劑的疫苗，要全國人民不用擔心。蘇貞昌還呼籲民眾趕快登記預約...

【兩岸間諜橋5-1】獨家專訪徐章國 回憶2006年在越南被中共綁架 關到馬習會前才換俘獲釋

聯合報數位版「獨家專訪」2006年在越南被中共綁架的軍情局徐章國上校，自8/2起連續五天刊登獨家內容： 從邊境城市芒街被擄、中途逃脫卻一念之差再被抓回，到關押後天天審訊，後期卻和對方人員一起看世足賽。近10年的牢獄生涯無法一言而盡，最驚心動魄的就是在馬習會前夕獲釋，回家之路卻一直忐忑到飛機降落的那一刻。 立即啟動會員試閱，比間諜小說更驚險的真實故事，連五日連載！

戴資穎女單摘銀 蔡英文、賴清德送暖「妳是最棒的」

我國羽球好手戴資穎今晚在東京奧運女單金牌戰不敵中國隊陳雨菲，拿下銀牌，蔡英文總統在臉書上送暖，強調「在我們心中，妳是最棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。