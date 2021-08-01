戴資穎女單摘銀 蔡英文、賴清德送暖「妳是最棒的」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

我國羽球好手戴資穎今晚在東京奧運女單金牌戰不敵中國隊陳雨菲，拿下銀牌，蔡英文總統在臉書上送暖，強調「在我們心中，妳是最棒的。」

蔡總統說，今天晚上，所有能打開電視、能連上網路的台灣人，幾乎都陪著戴資穎拚戰。這一面奧運銀牌，已經創下了台灣羽球女單史上最佳成績。「這些年來，小戴靠著頂尖的球技和意志力，不斷推進台灣羽球的紀錄。在每一次揮拍中，我們都可以感受到小戴的韌性。小戴，我們永遠挺妳。」

副總統賴清德表示，謝謝戴資穎帶給台灣的驕傲和感動，每一次出手，每一拍回擊，都觸及所有國人同胞的心。謝謝戴資穎，再次把台灣運動員的實力、精神帶上世界的頂峰，創紀錄奪下羽球女單銀牌。

賴清德表示，戴資穎曾說，「讓台灣被世界看見，是一件很美好的事情。」而今晚，戴資穎再次用行動證明這句話，因爲永不放棄而耀眼奪目，因為奮戰不懈更讓人感動不捨，「台灣因妳而榮耀。」他也說，「妳是我們心中的金牌。」

東京奧運 金牌 賴清德

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