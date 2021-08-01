網友爆朱立倫用非法安博盒子看奧運 凌濤：是用凱擘看

國民黨前主席朱立倫被網友爆料，使用沒授權的安博盒子收看奧運。不過朱立倫辦公室發言人凌濤今天澄清，經查該版本安博盒子為台灣純淨版，可在台灣合法販售與使用，並強調此爆料是綠營側翼抹黑、栽贓，網路帶風向的慣用手法，一定要遏止。

「這是凱擘大寬頻對戰安博盒子的戰爭！」凌濤表示，網路側翼「只是堵藍」已經是日媒認證的假新聞中心，一根手指頭說別人P圖，自己才是P圖高手，把照片裡面的「凱擘大寬頻」機上盒縮小、放大「安博盒子」機上盒，試圖誤導看東森是用安博。

凌濤說，事實上朱立倫奧運看東森新聞，每個月付費看凱擘第四台，還有中華電信MOD看愛爾達運動賽事，通通都可以查證。看東森正版畫質又好，又有付費了，為什麼還要用安博呢？根本胡扯。

凌濤表示，至於大家關心的安博盒子，經查該版本安博盒子為台灣純淨版，可在台灣合法販售與使用，並未有附帶侵權軟體，於108年8月29日由NCC審驗合格通過，108年11月25日換發審驗標籤，至今未被NCC審驗清單宣告廢止，依我國法律屬合法販售。