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網友爆朱立倫用非法安博盒子看奧運 凌濤：是用凱擘看

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫被網友爆料，使用沒授權的安博盒子收看奧運。不過朱立倫辦公室發言人凌濤今天澄清該版本安博盒子為合法販售與使用。聯合報系資料照片／記者周志豪攝影
國民黨前主席朱立倫被網友爆料，使用沒授權的安博盒子收看奧運。不過朱立倫辦公室發言人凌濤今天澄清該版本安博盒子為合法販售與使用。聯合報系資料照片／記者周志豪攝影

國民黨前主席朱立倫被網友爆料，使用沒授權的安博盒子收看奧運。不過朱立倫辦公室發言人凌濤今天澄清，經查該版本安博盒子為台灣純淨版，可在台灣合法販售與使用，並強調此爆料是綠營側翼抹黑、栽贓，網路帶風向的慣用手法，一定要遏止。

「這是凱擘大寬頻對戰安博盒子的戰爭！」凌濤表示，網路側翼「只是堵藍」已經是日媒認證的假新聞中心，一根手指頭說別人P圖，自己才是P圖高手，把照片裡面的「凱擘大寬頻」機上盒縮小、放大「安博盒子」機上盒，試圖誤導看東森是用安博。

凌濤說，事實上朱立倫奧運看東森新聞，每個月付費看凱擘第四台，還有中華電信MOD看愛爾達運動賽事，通通都可以查證。看東森正版畫質又好，又有付費了，為什麼還要用安博呢？根本胡扯。

凌濤表示，至於大家關心的安博盒子，經查該版本安博盒子為台灣純淨版，可在台灣合法販售與使用，並未有附帶侵權軟體，於108年8月29日由NCC審驗合格通過，108年11月25日換發審驗標籤，至今未被NCC審驗清單宣告廢止，依我國法律屬合法販售。

朱立倫 NCC 奧運

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