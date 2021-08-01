民進黨立委莊競程跑攤 被爆用餐不合防疫規定

疫情警戒降到二級警戒，餐飲業也開放內用，對餐飲內用仍有限制，但有民眾向媒體爆料，指本身是立法院衛環委員會委員的民進黨籍立委莊競程7月30日晚上出席一位里長候選人生日宴，違反台中市餐廳內用需要採梅花座或裝設隔板的規定，有違規之嫌。

立委莊競程表示，當天係應王姓主人邀請，參加他的生日戶外烤肉活動，由於該戶外烤肉活動參加人數，未違反室外100人集會規定，主人倒飲料，他短暫致意，且一敬完飲料就離開。這期間，也有跟主人家提醒要注意防疫，未來自己也會更加注意。

爆料者指出，莊競程30日晚間，出席位在台中北區的某庭園餐廳，替一位擬參選里長候選人慶祝生日，照片中可以看到莊競成在室外敬酒時，大家並未採梅花座，餐桌也無隔板，且在室內敬酒的照片中，雖然不是立委莊競程，但同樣可以看到是違反台中市的餐飲規定。

爆料者說，過去台中曾經出現大坑家族群聚案，20多人染疫並造成兩位老夫妻過世，莊競程是該區選出的立委，難道忘記大坑群聚案了嗎？他希望不要再出現一個大坑家族群聚案。