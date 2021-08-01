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心繫東奧賽事 陳時中問記者：再拿金牌大家覺得怎樣？

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖為陳時中（左）和陳宗彥。記者楊雅棠／攝影
圖為陳時中（左）和陳宗彥。記者楊雅棠／攝影

台灣體壇在東奧捷報頻傳，指揮中心指揮官陳時中疫情記者會結束後，關心我國奧運賽事，他詢問台下記者：「今天再拿一塊金牌，大家覺得怎樣？」

疫情記者會結束後，陳時中忍不住詢問：「今天中午有比賽嗎？」他說，拳擊又要再拿一塊牌，這次我們創造很多第一，而一旁的副指揮官陳宗彥也搭話，今天下午體操比賽，鞍馬賽事意義更重大。陳時中則連續說了三個不，每個比賽都很重大。

台灣羽球屢創佳績，「聖筊組合」李洋、王齊麟昨在男雙決賽中，對戰來自中國的選手，最終抱回金牌，而球后戴資穎同日也順利拿下金牌戰的門票，今晚8時20分開戰。

「鞍馬王子」李智凱今天下午5時30分許將出戰男子鞍馬決賽，志在奪金；拳擊好手黃筱雯今天在拳擊女子51公斤級8強戰中，獲得5名裁判全票通過，以5：0擊敗塞爾維亞選手晉級四強保底銅牌，下一戰獲勝還有爭金機會。

金牌 陳時中 疫情

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