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蘇貞昌：會持續以法律、政策凸顯原住民族主體性

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌表示，他很榮幸在歷史的關鍵時刻，與原住民站在一起。圖／取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌表示，他很榮幸在歷史的關鍵時刻，與原住民站在一起。圖／取自蘇貞昌臉書

今天是原住民族日，行政院長蘇貞昌透過臉書表示，1994年8月1日，憲法條文透過增修，終於將「山胞」正名為「原住民 」，這是族人贏回榮耀與尊嚴的日子，原住民族日就是紀念台灣原住民族正名的重要節日，當年，民進黨憲政小組會議一致決議支持原住民的正名訴求，並將原住民族條款列為憲改議題，他很榮幸，在歷史的關鍵時刻，與原住民站在一起。

蘇貞昌說，30年來，他和原住民伙伴們一起努力，在屏東縣長任內編印全國第一套排灣族、魯凱族母語教材、也在台北縣長任內，興建全國第一個原住民族文化部落、全國第一座泰雅民族博物館。

蘇貞昌說，蔡英文總統上任以來，政府推動原住民相關事務的預算也逐年提高，其中投入在原住民族語復振的經費，更提高5倍，進而設立族語研究推廣專責機構。

蘇貞昌說，今天是台灣原住民族日，他要特別向原住民朋友致上敬意。政府會持續透過法律、政策、預算，來凸顯原住民族的主體性，讓世世代代的族人，以及生活在台灣的所有族群，都能共存共榮，一起為這個國家及這塊土地努力。

原住民 蘇貞昌 屏東縣

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