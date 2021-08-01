莫德納第2劑8/3開放預約 鄭文燦：健保資料助長者施打
桃園市政府防今天上午召開防疫專案會議，市長鄭文燦會後表示，雙軌制有許多優點，市政府為優先服務長者，將建議中央持續採納「通知、預約」疫苗接種雙軌制，讓不習慣數位工具的長者得到充分資訊接種，由於長者接種AZ及莫德納2種疫苗有別，在區里民政系統資料之外，市府如能掌握健保資料，將有助精準安排第2劑疫苗接種。
鄭文燦表示，桃園第1到第3類接種對象及孕婦施打的莫德納第2劑疫苗開放預約，包括桃園市11家責任醫院，加上秉坤、宏其和宋俊宏3家婦產科醫院、13區衛生所，總共27處接種站可提供服務，13區衛生所聯合預約系統預計後天（3日）上午10時起開放，請符合資格市民利用各管道預約施打。
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