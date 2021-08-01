原住民日 江啟臣：他們在奧運努力 蔡總統連草案都不提

今天是8月1日原住民族日。國民黨主席江啟臣表示，5年前的今天，蔡總統向原住民族道歉，承諾提出「原住民族自治法」與「原住民族土地及海域法」草案。過去前總統陳水扁與馬英九都提出兩草案送立院審議，只是未能在期限內達到立法共識。但等了5年，蔡政府卻連政院版草案都不提。

江啟臣表示，過去數百年間，台灣原住民從歐洲殖民者筆下的Formosan、清政府口中的「番人」、日殖政府筆下的「蕃人」到國民政府的「山胞」，持續背負著外來者的歧視稱謂。直到民國83年7月底，國民大會以1票之差通過「原住民正名」修憲案，才終於還給原住民族群應有的地位與尊嚴。

江啟臣表示，27年後，挑戰東京奧運的中華隊裡，許多原民選手不僅替族人帶來驕傲，也讓國人得以分享光榮。例如來自台東馬蘭部落阿美族的郭婞淳，以破奧運紀錄的金牌舉起台灣的驕傲；嘉義鄒族的方莞靈，首次出賽也打入四強；台中的排灣勇士楊勇緯奪下柔道銀牌，同鄉的阿美族女將林真豪，也創下中華隊在柔道48公斤量級最佳紀錄。

江啟臣說，又如泰雅族的林佳恩闖入女子射箭十六強，為本屆女子射箭隊最佳，同族的「自由車一哥」馮俊凱出賽男子公路賽，打破中華隊25年來的缺席紀錄。同樣突圍的還有來自花蓮玉里阿美族的「台灣最速男」楊俊瀚與其表姐謝喜恩，分別闖入奧運田徑的男女百公尺賽道。

江啟臣說，更令人印象深刻的是花蓮選手陳念琴，她在成功晉級拳擊八強時，以阿美族族語大喊的「Pangcah nu wawa」（我是阿美族的孩子），讓人感受到，原民選手在運動場上追尋認同的感動。

江啟臣表示，國民黨繼83年修憲推動「原民正名」，86年更透過第四次修憲，確立國家「應依民族意願，保障原住民族之地位及政治參與，並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展」。民國94年，國民黨立院黨團更推動「原住民基本法」立法，確立原民權利的基本法律框架。

不過，江啟臣說，這並不夠。回顧27年前，各族各部落的原民菁英不畏風雨，徒步到陽明山中山樓，向國民大會提出「正名權、土地權、自治權」三大訴求，至今只有「正名權」已經落實。

江啟臣表示，5年前的今天，蔡總統曾代表政府向原住民族道歉，並承諾將加快腳步，提出原住民最重視的「原住民族自治法」與「原住民族土地及海域法」草案送交立法院審議。但等了5年，並未等到承諾中的草案，甚至在去年年底，行政院竟就決定不提送。

江啟臣表示，值此紀念原住民族權益提升的節日，又見原民運動員在東奧紛創佳績，朝野更應拋開政治算計，共同推動原民權益保障的立法工程，還予台灣原住民族應有的尊嚴自主，替台灣創造更平等、包容的未來。