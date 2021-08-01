快訊

用安博看盜播奧運被抓包 黑人陳建州道歉了

潛艦國造正式邁入下階段 助台造艦直布羅陀GL公司約滿離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳水扁讚台以軟克剛 「羽球對飛彈」拚贏大陸勁敵

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁（右）今邀交通部前部長林佳龍（左）上廣播節目暢聊。圖／翻攝自微微笑廣播臉書
前總統陳水扁（右）今邀交通部前部長林佳龍（左）上廣播節目暢聊。圖／翻攝自微微笑廣播臉書

前總統陳水扁今天邀交通部前部長林佳龍上廣播節目，暢聊過往參與民主運動的歷程，同時阿扁也提到昨晚看到台灣羽球雙打「麟洋配」成功打敗大陸對手，贏得東京奧運金牌，在這場「羽球對飛彈」的戰役中，台灣「以軟克剛」獲得勝利。

陳水扁開場先向我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋昨晚奪東奧金牌道賀，為台灣在球場上贏過大陸勁敵感到無比興奮，表示這是一場「羽球vs.飛彈」的戰役，台灣成功靠自身實力以軟克剛。林佳龍也開心說，對於這場勝仗與有榮焉。

林佳龍在學生時代曾是台大覺民學會成員，參加許多思想性社團，對於推動民主不遺餘力。他當時參與1990年野百合學運，學生們提出解散國民大會、廢除動員戡亂臨時條款、召開國是會議，以及訂立政經改革時間表等4大訴求。林佳龍說，訴求清楚才不會被統治者有機會扭曲打壓，當時社會也已累積一定的力量推動民主改革，讓當時執政者必須順應潮流、被迫改革。

陳水扁再提到，林佳龍在2000年時擔任國政顧問團與阿扁總統之間交流的窗口，是促成第一次政黨輪替的重要角色。當時由中研院前院長李遠哲邀集各界學者專家組成國政顧問團，包括林懷民、殷琦、許文龍等人也是成員，林佳龍剛從美國回台教書，與各陣營、菁英都有信任基礎常交流，也會定期提供阿扁專家菁英的意見，恰巧當時國民黨連宋分裂，讓民進黨有機會出頭，成功締造第一次政黨輪替。

林佳龍 陳水扁 東京奧運

延伸閱讀

阿扁關注下一步 林佳龍持開放態度：成功一定有我

新北接班人／侯友宜障礙 綠營以戰養戰

阿扁今打第二劑AZ 直呼感謝日本政府

陳水扁北上馬偕拿證明 抱怨三級警戒下不通人情

相關新聞

朱連結盟？ 朱立倫本周宣布參選黨主席

國民黨主席選舉延至九月廿五日改選，評估回鍋參選的前主席朱立倫預計本周宣布參選，近日也展開黨內請益與報告行程。據指出，華府...

影／新黨公布民調 多數民眾認為國產疫苗審查應直播

新黨今天舉行記者會公布委外民調，指出多數民眾認為國產疫苗審查應直播，新黨主席吳成典表示，包括防疫的破口各說各話、核酸檢驗...

陳水扁讚台以軟克剛 「羽球對飛彈」拚贏大陸勁敵

前總統陳水扁今天邀交通部前部長林佳龍上廣播節目，暢聊過往參與民主運動的歷程，同時阿扁也提到昨晚看到台灣羽球雙打「麟洋配」...

趙少康：國訓中心翻修是馬英九政績 請民進黨別再收割

今年東奧中華隊表現亮眼，多個項目創歷屆奧運最佳排名。中廣董事長趙少康表示，蔡政府為了一掃「讓選手坐經濟艙、虧待國家選手」...

原住民族日 蔡英文：學習也致敬 多方面傑出成就應關注

今天是原住民族日，蔡英文總統上午以錄影方式為「81原住民族日：正名27周年回顧與前瞻」活動致詞。適逢東京奧運賽事期間，蔡...

八一原住民日曝正名改變台灣 楊勇瑋高喊以原住民為榮

今天是原住民族日。原民會在圓山飯店舉辦「八一原住民族日：正名27周年回顧與前瞻」，由原民會主委夷將‧拔路兒、前國大代表江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。