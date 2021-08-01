陳水扁讚台以軟克剛 「羽球對飛彈」拚贏大陸勁敵

前總統陳水扁今天邀交通部前部長林佳龍上廣播節目，暢聊過往參與民主運動的歷程，同時阿扁也提到昨晚看到台灣羽球雙打「麟洋配」成功打敗大陸對手，贏得東京奧運金牌，在這場「羽球對飛彈」的戰役中，台灣「以軟克剛」獲得勝利。

陳水扁開場先向我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟與李洋昨晚奪東奧金牌道賀，為台灣在球場上贏過大陸勁敵感到無比興奮，表示這是一場「羽球vs.飛彈」的戰役，台灣成功靠自身實力以軟克剛。林佳龍也開心說，對於這場勝仗與有榮焉。

林佳龍在學生時代曾是台大覺民學會成員，參加許多思想性社團，對於推動民主不遺餘力。他當時參與1990年野百合學運，學生們提出解散國民大會、廢除動員戡亂臨時條款、召開國是會議，以及訂立政經改革時間表等4大訴求。林佳龍說，訴求清楚才不會被統治者有機會扭曲打壓，當時社會也已累積一定的力量推動民主改革，讓當時執政者必須順應潮流、被迫改革。

陳水扁再提到，林佳龍在2000年時擔任國政顧問團與阿扁總統之間交流的窗口，是促成第一次政黨輪替的重要角色。當時由中研院前院長李遠哲邀集各界學者專家組成國政顧問團，包括林懷民、殷琦、許文龍等人也是成員，林佳龍剛從美國回台教書，與各陣營、菁英都有信任基礎常交流，也會定期提供阿扁專家菁英的意見，恰巧當時國民黨連宋分裂，讓民進黨有機會出頭，成功締造第一次政黨輪替。