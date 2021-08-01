趙少康：國訓中心翻修是馬英九政績 請民進黨別再收割

今年東奧中華隊表現亮眼，多個項目創歷屆奧運最佳排名。中廣董事長趙少康表示，蔡政府為了一掃「讓選手坐經濟艙、虧待國家選手」形象，在臉書密集發文，各種加油文、恭賀文、鼓勵文不斷，還天天都有賽事總結。民進黨側翼更為了營造蔡政府除了打電話恭喜選手，還有更多對體育發展的貢獻，因此把「國訓中心宿舍翻新」當話題，做哏圖左打國民黨、右踢前總統馬英九，難道今年真是「馬英九執政第13年」？其實決定讓培育體育國手的國訓中心大翻修， 是在馬英九執政時做的決策。

趙少康指出，2011年，馬英九宣示政府爭取申辦各項國際級運動賽事的決心，編列57億預算啟動國訓中心翻新計畫。2015年，可容納舉重、羽球、柔道、籃球等14項運動的場館先完工啟用，馬英九還指示國防部撥出16公頃土地興建宿舍、餐廳等設施，讓蔡政府2016年接任後的二、三期工程得以接續，是馬政府時期提計畫、找資源、撥土地，才讓國訓中心順利翻新，改善國手訓練環境與品質。

趙少康說，民進黨最會營造短期聲量與形象，「做形象、會收割」民進黨兩招重表面功夫完勝國民黨，反觀國民黨是會做不會說。在國人每天緊盯奧運賽程，情緒隨中華隊表現起伏的此時，請蔡英文總統不要再蹭選手謀取個人及政黨利益，體育改革說到做到、從小扎根，才不會埋沒真正有天賦的小選手，讓中華隊成為各國敬畏的勁旅。