原住民族日 蔡英文：學習也致敬 多方面傑出成就應關注

今天是原住民族日，蔡英文總統上午以錄影方式為「81原住民族日：正名27周年回顧與前瞻」活動致詞。適逢東京奧運賽事期間，蔡總統除了恭喜每一位原住民族選手的成就，也希望國人在為選手的表現喝采時，一起認識原住民族的歷史和文化，一起看見各個領域中原住民族的活躍。她強調，向原住民族學習，也向原住民族致敬，就是「原住民族日」最大的意義。

蔡總統說，這幾天，在東京奧運賽事中，許多原住民族選手大放異彩。如拳擊好手陳念琴在獲勝的那一刻，對著轉播鏡頭，大聲用族語喊出自己是「阿美族的孩子」，真是振奮人心。由衷恭喜每一位選手的成就。不只如此，在「原住民族日」這一天，她更要進一步強調，除了體育之外，原住民族在很多方面都有很好的成就，也應該受到同等的關注，這才是族群主流化的實踐。

蔡總統說，台灣原住民族在民主轉型的過程中，曾經有很多的參與和貢獻。今天，原住民族在政治參與、經濟產業、國防事務，以及第一線的防疫崗位上，都有傑出的成就，也應該受到推崇。這幾年，政府推動原住民族的歷史正義與轉型正義工作，原民會出版了原住民族歷史叢書，教育部在課綱中增加了原住民族的觀點，文化部則鼓勵大小博物館透過策展，呈現出各族、各部落多元的文化資產。這些都在延續1994年的8月1號，原住民族前輩們透過爭取修憲，完成正名，告別汙名化稱呼的努力。

蔡總統說，今年的「原住民族日」，同樣有許多單位響應，舉辦了豐富多樣的活動。尤其是客委會的「向原住民族致敬」系列活動，也促進了族群間的相互理解。她要邀請大家，為原住民選手的表現喝采時，更別忘了，要一起認識原住民族的歷史和文化，一起看見各個領域中原住民族的活躍。向原住民族學習，也向原住民族致敬，這就是「原住民族日」最大的意義。