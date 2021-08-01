八一原住民日曝正名改變台灣 楊勇瑋高喊以原住民為榮

今天是原住民族日。原民會在圓山飯店舉辦「八一原住民族日：正名27周年回顧與前瞻」，由原民會主委夷將‧拔路兒、前國大代表江吉明等人回憶原住民族正名修憲、原民基本法推動過程，包括美、加、澳洲、紐等九國駐台使節代表出席。蔡英文總統與行政院長蘇貞昌則預錄影片致詞。蔡總統表示，「向原住民族學習，也向原住民族致敬」，是「原住民族日」最大的意義。

拿下東奧舉重金牌的郭婞淳、柔道銀牌的楊勇瑋，都是原住民族的優秀青年。原民會也邀請包括郭婞淳、楊勇瑋等原民東奧選手錄影致詞，在鏡頭前高喊「我以台灣原住民為榮」、「原民加油」。

原民最早在台灣被稱為蕃、山胞、山地人等。 1984年成立的台灣原住民族權利促進會，首先以「原住民族」取代當時的「山胞」名稱。經歷十年抗爭，1994年4月10日故前總統李登輝於屏東三地門舉辦的原住民文化會議，首度以國家元首的身分稱呼「原住民」，當年8月1日以「原住民」正名入憲。時任國大代表的江吉明回憶，那屆的國大「拚了老命」，於關鍵時刻通過此一正名修憲決議，「是我個人生命歷程最具成就感的一件事。」

夷將‧拔路兒表示，原住民族權利發展經歷三個重要階段—1994年的原民正名修憲成功、2005年的原住民族基本法立法，以及2016年蔡英文代表政府向原住民族道歉。他別感念一年前辭世的前總統李登輝，感謝他排除當時的保守勢力、全力支持原住民，並請與會者給予李前總統感謝的掌聲。

夷將‧拔路兒指出，許多國家會將原住民族的重大歷史事件定為重要紀念日，例如加拿大「國家原住民族日」是感念原住民族的貢獻；澳洲「國家道歉日」是向「失竊的世代」受難者致歉，「澳洲原住民暨托勒斯島民紀念週」頌揚原住民族豐富的歷史文化成就；紐西蘭「懷唐伊日」是紀念1840年懷唐伊條約簽署與建國；聯合國大會將8月9日定為「世界原住民族日」，以敦促世界各國落實保障原住民族權利。27年前的今天，中華民國憲法承認了我們是原住民族，是這塊土地原來的主人，這便是原住民族日的由來，同時這也是正名運動開啟原住民族權利發展以後，第一階段最重大的成果。

客委會主委楊長鎮說，原住民正名運動也造成台灣社會的改變，開始注重「人對人的平等」，讓不同族群「找回自己的尊嚴」。原住民此一名詞的誕生，象徵給台灣帶來一個不歧視的思考架構，讓台灣孩子出生在沒有「蕃」、「山胞」，沒有醜陋的歧視架構中，「是真正的自由人。」

蔡總統在錄影致詞中表示，在近日的東京奧運賽事中，許多原住民族選手大放異彩。拳擊好手陳念琴在獲勝的那一刻，對著轉播鏡頭大聲用族語喊出自己是「阿美族的孩子」，真是振奮人心。除了體育之外，原住民族在很多方面都有很好的成就，也應該受到同等的關注。她要邀請大家，「一起認識原住民族的歷史和文化，一起看見各個領域中原住民族的活躍。」