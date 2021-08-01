阿扁關注下一步 林佳龍持開放態度：成功一定有我

前總統陳水扁主持廣播節目今訪交通前部長林佳龍，談成長、學者從政等歷程。林佳龍在台中市長連任落敗後出任交通部長，今年4月間因台鐵太魯閣號事故下台，阿扁問林佳龍接下來有什麼夢，林回，「要當什麼角色是開放的，成功不必在我，成功一定有我」，阿扁送暖打氣，「我看好林佳龍未來，你不會被遺忘」。

林佳龍今年4月間黯然下台後，回歸民間，他說，即使離開交通部長位置，仍持續傾聽民意，也做善後工作，關懷太魯閣號意外事件死傷者家屬等，5月間台灣本土疫情升溫，他號召民間力量，募集負壓隔離艙等防疫資源，也倡議科技防疫等作法。

陳水扁關注林佳龍接下來還有什麼夢，林提到，希望台灣成為正常國家，他一向是做事的人，公共事務參與要一棒接一棒，五、六年級生要慢慢接手承擔責任，也參與歷史，但他對自己的角色定位持開放態度，期許能扮演凝聚團結的「桶箍」角色，與更多想做事的人一起努力。

林佳龍曾任台中市長，他提到當台中市長時期推大台中123等重要施政，堅信文化是城市的靈魂，城市是文化的容器，他也說，城市治理是場接力賽，回首主政期間為台中留下一些建設成果覺得感動，林也暗指繼任市長在部分規畫藍圖上有了不同想法。

陳水扁肯定林佳龍2003年當行政院發言人催生客家電台，當新聞局長期間催生原住民電台，推動黨政軍退出媒體等，有許多貢獻。林坦言，當新聞局長時期壓力很大，一點也不輕鬆。