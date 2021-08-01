原住民自治法案仍卡關 藍黨團批蔡政府輕諾寡信

8月1日原住民日，國民黨立院黨團今天表示，蔡英文總統2016年就職時向原住民道歉的身影歷歷在目，遺憾的是，當年的三大訴求，正名之後的土地權、自治權卻在立法院漫步。

國民黨團指出，在台灣生活的人們，不論群族、來台先後都承載著一頁一頁辛酸血淚。原住民更因為人數較少，在台灣這個地狹人稠的土地上，生存更是倍加艱辛。

國民黨團表示，原住民的正名運動，也是在爭取原住民正名運動的前輩們及當時的執政黨國民黨的國大代表們，共同努力下，於民國83年7月28日修憲三讀通過。後來為了紀念「山胞」改「原住民」的歷史過程，才訂定每年的8月1日為原住民日。

國民黨團表示，當年向國民大會提出的三大訴求，「正名權、土地權、自治權」。正名權因修憲及後續完成「原住民族基本法」等各項修法，原住民族各族正名及相關權益正逐步落實中、原住民現在也可依法在身分證上登記自己原住民姓名。

國民黨團表示，東京奧運上，再次看到原住民的運動員創造佳績為國爭光之際，政府及掌握權力的當政者更應思考，如何給台灣原住民應有的尊嚴與價值，而不是只有口號式的紀念活動。歷史承載著過去，更要面對未來。遺憾的是，當年的三大訴求，正名之後的土地權、自治權卻在立法院漫步。

國民黨團指出，蔡總統承諾要送至立法院審議的「原住民族自治法草案」、「原住民族土地及海域法草案」，時至今日，民進黨執政5年了，草案不僅未送，行政院去年更決定不提出草案，如此輕諾寡信，要原住民如何相信這個政府？

除了土地權、自治權之外，國民黨團說，原住民族的「不在籍投票」也因民進黨政府的反對原地踏步中，原民地區的交通建設、教育、醫療資源的提昇都有待社會共同的努力及爭取，原住民權益雖然不是一蹴可及，但更不能原地踏步，在原住民日的今天，如何讓原住民在台灣有更好的生活及發展機會，才是掌握權力的當權者必須及思考的。