逆時中 鄭文燦維持雙軌制造冊通知安排

中央推動疫苗預約平台接種，意外引爆長輩「數位落差」爭議，指揮中心指揮官陳時中提出「與其幫長輩造冊 、不如到府幫上網預約」，桃園市長鄭文燦今天上午表示，疫苗接種雙制有很多優點，想預約者預約，市府會主動通知、主動安排、主動造冊，讓不習慣使用數位工具的長者，也可得到充分資訊，精準分流、友善服務。

鄭文燦表示，桃園市會照原定計畫推出疫苗接種方式，並會與中央溝通實施雙軌制，雙軌制如果只是用戶政資料會比較辛苦，以一個里平均500人，全市就有25萬人，如果是用健保資料，有第一劑施打名單，會更精準，他會持續溝通。

他也說明，這一輪接種疫苗計畫，桃園還是會延續原有愛心計程車免費接送長者服務方式，孕婦憑媽媽手冊也能享相同待遇，疫苗接種服務專員也不限定服務長者，一般市民也會服務。