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羽球奪金舉國熱血沸騰 韓國瑜分享女兒愛國文

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
國內近期掀起一股奧運熱，前高雄市長韓國瑜也在臉書分享追奧運賽事的熱血心情。翻攝自韓國瑜臉書
國內近期掀起一股奧運熱，前高雄市長韓國瑜也在臉書分享追奧運賽事的熱血心情。翻攝自韓國瑜臉書

台灣羽球好手勇奪奧運男子雙打金牌，舉國振奮，國人心情沸騰，高雄巿前巿長韓國瑜近期臉書常分享看奧運動態，他今天也轉發二女兒韓青寫的文章，直呼感動。

韓國瑜臉書談到，二女兒韓青在昨天全家一起看完比賽後晚上寫的文章，讓他看了很感動想跟大家分享。文章寫到：

民族主義、愛國情操是多麼蕭條的、斑駁的、褪色的，充滿不屑與歷史包袱沈甸甸的重量的詞。但是當我們全家人在電視前屏息、尖叫、祈禱、集氣、祝福的時候，「愛國」二字，即是一片純粹的癡狂。國旗歌聲下，我早已淚流滿面。

是不到三十歲的阿美族國手，親吻金牌，難掩激動，美麗的笑容。是桌球教父人生最後一場，孤獨而驕傲的奧運。是面色鎮定，握著桌球拍的手卻在顫抖的19歲少年，在最青澀年華打出最精彩的那一場球。是那一場，兩個年輕男孩，背負著兩千三百萬人期盼與驕傲贏得的羽球賽。

韓青文中也寫到，民族主義，多麼充滿時代感，不敢再被歌頌的一份愛，即使我們已錯過千百次，依舊要盲目的、熾熱的、奮不顧身地去擁抱的一份愛。因為我們都是，同島一命，青天白日下，在滿地紅裡綻放的、這片土地的孩子。

韓國瑜 奧運 金牌

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