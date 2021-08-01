新北接班人／侯友宜障礙 綠營以戰養戰

新北疫情嚴重，但市長侯友宜聲勢不墜，綠營想在2022年新北市長選戰收復失土機率微乎其微。不過，對民進黨來說，這仗只要打成小輸就能對未來大有加分，各派系議員也期望自家母雞出戰帶領搶地盤，因此包括交通部前部長林佳龍及立委羅致政、蘇巧慧、吳秉叡都傳出有意參選，提名之爭意外激烈。

林佳龍是正國會領袖人物，知名度高，資歷完整，年初曾被派系議員點名參選，後來雖發生普悠瑪事件負起政治責任，但從「網路溫度計」網路聲量看來，林佳龍負面占27%，中立61%，顯見其政治生涯並沒有斷送在這場意外中。

林佳龍曾在台中經營十年，王子復仇記當選台中市長，深知蹲低是為了跳更高，近期積極經營粉專，巧妙避開疫苗之亂。新北綠營議員認為，「這是在慢慢磨亮手中的刀，準備縣市長選舉再出鞘」，若成功拉近與侯友宜選票差距，甚至有機會參與2024總統大選。

新北英系老大哥立委羅致政整合能力強，了解侯友宜施政成績及弱點，疫情爆發後頻對侯友宜防疫政策開炮，試水溫意味濃厚。綠營議員認為，羅在2018年因桃色風波錯過一次挑戰侯的機會，現已準備捲土重來，即便敗選也能蓄積能量，進可攻、退可守。

蘇系的立委蘇巧慧也被點名多次，但現階段父親蘇貞昌帶領的內閣民調低落，貿然參選恐造成反效果，應會在年底決定；蘇系師兄吳秉叡深耕地方近20年，上屆欲參選市長卻遭「勸退」，此次動作相對低調。不過親綠人士透露，吳曾私下表示民進黨若無人可戰，願再次挺身而出。