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新北接班人／侯友宜障礙 綠營以戰養戰

聯合報 / 記者張睿廷╱新北即時報導
前交通部長林佳龍政治生涯未因太魯閣事件中斷，近期積極經營粉絲專頁，維持聲量，顯然是在為明年大選做準備。圖／報系資料照
前交通部長林佳龍政治生涯未因太魯閣事件中斷，近期積極經營粉絲專頁，維持聲量，顯然是在為明年大選做準備。圖／報系資料照

新北疫情嚴重，但市長侯友宜聲勢不墜，綠營想在2022年新北市長選戰收復失土機率微乎其微。不過，對民進黨來說，這仗只要打成小輸就能對未來大有加分，各派系議員也期望自家母雞出戰帶領搶地盤，因此包括交通部前部長林佳龍及立委羅致政、蘇巧慧、吳秉叡都傳出有意參選，提名之爭意外激烈。

林佳龍是正國會領袖人物，知名度高，資歷完整，年初曾被派系議員點名參選，後來雖發生普悠瑪事件負起政治責任，但從「網路溫度計」網路聲量看來，林佳龍負面占27%，中立61%，顯見其政治生涯並沒有斷送在這場意外中。

林佳龍曾在台中經營十年，王子復仇記當選台中市長，深知蹲低是為了跳更高，近期積極經營粉專，巧妙避開疫苗之亂。新北綠營議員認為，「這是在慢慢磨亮手中的刀，準備縣市長選舉再出鞘」，若成功拉近與侯友宜選票差距，甚至有機會參與2024總統大選。

新北英系老大哥立委羅致政整合能力強，了解侯友宜施政成績及弱點，疫情爆發後頻對侯友宜防疫政策開炮，試水溫意味濃厚。綠營議員認為，羅在2018年因桃色風波錯過一次挑戰侯的機會，現已準備捲土重來，即便敗選也能蓄積能量，進可攻、退可守。

蘇系的立委蘇巧慧也被點名多次，但現階段父親蘇貞昌帶領的內閣民調低落，貿然參選恐造成反效果，應會在年底決定；蘇系師兄吳秉叡深耕地方近20年，上屆欲參選市長卻遭「勸退」，此次動作相對低調。不過親綠人士透露，吳曾私下表示民進黨若無人可戰，願再次挺身而出。

海派議員何博文近期傳出有意開直播搶攻年輕票源，被解讀是想更上層樓。多人有意參選，各有各的盤算，誰能殺出重圍，仍是未定之天。

行政院長蘇貞昌(右)帶領的內閣民調低落，蘇巧慧(左)也轉趨低調，是否參選新北市長仍須再觀望。圖／報系資料照
行政院長蘇貞昌(右)帶領的內閣民調低落，蘇巧慧(左)也轉趨低調，是否參選新北市長仍須再觀望。圖／報系資料照
立法委員羅致政(左)、蘇巧慧基層實力雄厚，都可能是參選新北市長的人選。圖／報系資料照
立法委員羅致政(左)、蘇巧慧基層實力雄厚，都可能是參選新北市長的人選。圖／報系資料照

侯友宜 林佳龍

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