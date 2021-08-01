新北接班人／後侯友宜的新北 劉和然接棒?

新北副市長劉和然近期在防疫記者會對中央砲火猛烈，與新北市長侯友宜分扮黑白臉，加上侯友宜目前是2024總統大選藍營最強人選，已讓外界認為是培養接班人。不過，劉和然說，接班還不在他現在的規劃中。

劉和然為新北國民黨執政三朝元老，歷經前台北縣長周錫瑋、新北前市長朱立倫到侯友宜，從國中校長一路歷練到副市長。

今年5月中疫情爆發，新北確診數高居不下，醫療量能非常緊繃，劉和然甚至語帶哽咽地說「新北市最需要的時候，誰在當下伸出援手，都會銘記在心」；近期也曾開嗆「部長睡不睡得著、頭髮有沒有變白，沒有人在意」。

劉和然能感性發言帶動民眾情緒，也能適時劍指中央，近期發言滿滿成為目光焦點。儘管侯友宜強調自己會參選連任，但從各方民調來看，侯友宜已是2024年大選藍營最強棒，民進黨市議員張錦豪就研判，獲得侯友宜充分授權的劉和然，會接棒選新北市長。

劉和然則說，接班人不在他現在的規劃中，但他近期提出的很多問題，都收到許多民眾的回饋認為講到心聲，防疫是中央地方一條心，但身為第一線執行者，看到問題一定要說出來，他也不清楚外界的揣測。

國民黨新北黨部主委黃志雄則認為，劉和然跟侯友宜是團隊，地方政府期望防疫期間多獲中央協助，或許劉的發言叫直接、主動，但現在就聯想到未來選舉還太早，畢竟市府需要有人當白臉，有人對需要對於某些事提出意見。

民進黨新北黨部主委何博文則認為，劉和然只是把侯友宜想說，但顧及形象不能說的講出來，未來市長的候選人不該是整天放話、混淆視聽或講泛政治化言論。何博文說，劉和然要接班人還不成氣候，只是個暗黑侯友宜。