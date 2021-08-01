台北接班人／陳時中下神壇 北市綠營誰出征?

聯合報 / 記者鍾維軒周佑政╱台北即時報導
文化部前部長鄭麗君
文化部前部長鄭麗君

2020台北市長選舉誰代表民進黨出征仍未定，一度是最熱門人選的衛福部長陳時中，今年因爆發疫情跌落神壇；從政不失理想性格的文化部前部長鄭麗君，成立智庫被視為備戰首都的起手式；基隆市長林右昌長藉由疫情評論柯市府，也被解讀在佈局2022。

陳時中去年因防疫創下高知名度，加上親和力夠，一度被民進黨北市基層視為最強母雞；但「3+11」的疫情破口質疑，加上疫苗亂象，陳時中神話瞬間破滅。

北市議員簡舒培認為，雖然一直有聲音期待陳時中參選，但現在應該先扮演好指揮官的角色，才能討論明年的選舉，如果連防疫做不好，不只陳時中，整個民進黨都會有影響。

鄭麗君去年卸任文化部長，今年先接任文化總會副會長，隨後回任青平台基金會董事長。5月蔡英文總統出席基金會活動時，還稱鄭麗君是非常特別的政治人物，「希望她能繼續為台灣多做一些事」。

對於參與首都市長，鄭麗君本人尚未鬆口，但也曾對媒體表示，打算「從城中出發」，讓外界充滿想像。熟悉鄭麗君的人士說，黨內外都有人期待甚至催促鄭麗君，但目前鄭麗君還想那麼多。

在疫情之下，林右昌也讓有了舞台發揮，還曾說「真恨不得自己是台北市長」；林右昌去年更延攬北市府前發言人林昆鋒加入基市府，還頻頻跨區參與台北市行程，佈局2022不言可喻。

簡舒培指出，林右昌非常努力做好防疫工作，雖然人力、資源都比台北市少，但林右昌不斷提醒北市哪裡做得不夠好，當然能以防疫來吸引台北市民對他的支持。

民進黨北市基層則有人公開力挺陳時中，準備參選市議員的陳聖文就認為，陳時中能在2個月內控制住北市的疫情，若繼續穩紮穩打，就有機會獲得市民支持。

不過，陳聖文也說，林右昌和鄭麗君都是黨內優秀人才，沒有辦法去比較誰好不好，最後經過黨內初選出線，都會全力支持。

基隆市長林右昌。圖／聯合報系資料照
基隆市長林右昌。圖／聯合報系資料照
衛福部長陳時中。圖／聯合報系資料照
衛福部長陳時中。圖／聯合報系資料照

北市 鄭麗君 陳時中

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