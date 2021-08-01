台北接班人／拚北市 蔣萬安、羅智強兄弟登山各自努力

2022市長選舉的腳步受疫情影響，國民黨立委蔣萬安靠參加社團活動、臉書貼文蓄積能量。他的同黨對手羅智強，不但繼續扮演國民黨的攻擊手，更提出自己的政見建議北市府採用。但藍營人士評估，蔣萬安仍舊被多數國民黨支持者期待，出線應該不是問題。

疫情期間宣布自己的臉書已破118萬粉絲，羅智強說，備戰市長選舉他全力以赴，目前著重政見，已經陸續拋出4個政見，包括北市自購疫苗、陸生打疫苗，緩打高端還有推廣新北市前市長朱立倫曾推行的「三餐保衛站」。羅智強表示，選舉就是相互激盪，喜不喜歡就由選民決定。

羅智強說，他認為市政不是對抗，他會提出建議性的政見，如果能被現任市長採納，也是他的政見提前兌現。像是在他呼籲購足疫苗後，北市宣布自行購買第三劑疫苗，羅智強就認為，這是柯文哲的正面回應，表示對他的肯定。

蔣萬安被視為國民黨角逐2022台北市長最強人選，近來臉書上貼文兒子「二寶」出生，湧進十幾萬人按讚；替奧運選手加油的貼文，1小時也能吸引5千多人按讚，不遜於藍營的政治人物，不過有媒體指出，目前國民黨35位政治人物聲量，蔣萬安排名卻掉入第30名。

蔣萬安說，疫情期間，當然可以出來罵一下創造聲量，但民眾向看的未必是口水。所以在立法院開議後，會持續關注各行各業疫情期間受創情況，督促政府加速提出振興方案；另外，東京奧運再次凸顯為國爭光的體育選手沒有法律給予制度性保障等問題，以及嬰兒食品沒有食品標章，都會研議推動修法。