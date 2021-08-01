台北接班人／疫情帶給黃珊珊證明自己絕佳舞台

台北市長柯文哲已表態交棒副市長黃珊珊，但黃珊珊接收不了柯粉，也走不出親民黨主席宋楚瑜、柯文哲影子，一直是柯營的顧忌。不過，今年5月起的疫情，給了黃珊珊絕佳舞台，從萬華、北農到環南，哪裡有狀況，哪裡就有黃珊珊，讓市民看見行動力、決斷力。

民眾黨內人士分析，相對柯文哲的大砲直言，黃珊珊的成穩內斂更能獲得理性選民支持。過去黃珊珊欠缺與柯文哲的深度連結，但從這次的防疫表現，柯文哲站上第一線，黃珊珊負責執行，的確讓柯粉看到黃珊珊的能力，更多柯粉開始認同、支持黃珊珊。

但也有黨內人士認為，這波疫情黃珊珊打出個人品牌，但黃還是犯了兩個錯誤，一是好心肝事件引爆特權疫苗延燒，北市府恐有錯估形勢；衛生局長黃世傑遭架空，也會讓外界解讀市府內鬥。

民眾黨台北市黨部主委林國成表示，黃珊珊過去民調一直維持在8％至9%左右，這波疫情卻上升至17、18％，後續若再有不錯表現，有機會突破20%，2022就會變成三強鼎立。

林國成說，黃珊珊屬實作型政治人物，以目前的防疫行動力，的確可以爭取更多理性選民認同，若有宋楚瑜勤政愛民、柯文哲果斷力強的影子，不是壞事，但黃還是要走出自己的品牌。

師大東亞系兼任教授曲兆祥則認為，黃珊珊能力沒問題，但選舉不只是看「能力」，而是看「勢」，這一波疫情，的確讓黃珊珊跑出了「起跑線」，讓台北市民對黃珊珊的能力不陌生。

黨內幕僚則認為，現在黃珊珊最大挑戰，就是如何將聲勢保溫、並維持拉高至2022。

黃珊珊則保持一貫態度表示，疫情期間不談選舉，她就是每天做她該做的事，套一句柯P愛說的話，「心存善念，盡力而為」，盼台北市盡快走出疫情，有機會長長久久為台北市民服務。