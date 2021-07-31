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批郭董「荒唐」 段宜康：難道林昀儒輸球是因獎金低？

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
民進黨前立委段宜康。 本報系資料照
民進黨前立委段宜康。 本報系資料照

鴻海創辦人郭台銘促政府頒發奧運金牌1億元獎金引發網路論戰，民進黨前立委段宜康今天在臉書貼文回應，他相信郭台銘的說法是出於善意，但也「荒唐之至」，這是標準以為用高額花紅當誘餌，選手就會有好表現的偷懶心態；難道郭董推測我桌球國手林昀儒輸給對手樊振東，是因為嫌我們給奧運金牌得主的2000萬獎金不夠嗎？

段宜康指出，大家這幾天從新聞上已經都看到，台灣給奧運獎牌得主的奬金，早就是各國的前段班了。不提美國給金牌得主才39萬美元（這已經是大幅提高之後的數字），郭董事長知道常常被我們拿來當作羨慕對象的韓國，給金牌得主的奬金是多少嗎？答案是6720萬韓幣，換算台幣是164.5萬元（台灣只要拿到第4名就有300萬），或每個月領100萬韓幣，換算台幣每月領2.4萬元（台灣金牌可以選擇月領12.5萬）。如果把兩國國民年均所得差距計入，韓國政府提供的奧運獎牌獎金，豈不更顯得小氣到極點嗎？

段宜康也說，運動比賽最重要的榮譽和成就感先撇開不談，集中來看看郭董最熟悉的投資領域。韓國的頂尖運動項目，在背後支撐的不是政府，是韓國大企業。三星集團旗下的職業球隊就有足球、棒球、排球、男籃、女籃各一。更固定大力資助韓國奧委會、羽球、桌球、跆拳道⋯，當我們讃歎韓國女子射箭成績時，可知一手培植韓國女子射箭隊的是現代汽車？

此外，韓國第二大的現代集團投資在射箭運動的金額，保守估計絕對在10億台幣以上。韓國第三大的跨國企業SK集團，從擊劍在韓國還不被看好的時候，就大力投資擊劍選手，才有倫敦奧運擊劍2金1銀3銅的驚人成績。除了擊劍，SK為了支持手球隊，10年前還花4百億韓幣蓋了全國第一座手球專用球館。

段也指出，韓國的射擊隊在2012倫敦奧運、2016里約奧運都各拿下3金2銀。其實在2000雪梨奧運韓國拿到一面銀牌之後，韓國選手還在賽後感歎，射擊不受重視、平時沒有隊伍可以支持訓練。韓國的大老板因此出來大喊要政府提高獎金了嗎？「當然不是」。

他表示，韓國前十大的「韓華集團」（從前叫韓國火藥）的回應，就是成立韓國第一個企業射擊隊，出大錢投資培訓選手、舉辦全國性比賽。8年後的北京奧運開花結果，奪下一面金牌，才有接下來倫敦、里約的錦上添花。郭台銘對「投資」是專家，希望也能花一點力氣了解韓國企業對體育的投資，「更盼望他能見賢思齊」。

鴻海創辦人郭台銘促政府頒發奧運金牌1億元獎金，「金牌獎金」引發網路論戰。圖／取自段宜康臉書
鴻海創辦人郭台銘促政府頒發奧運金牌1億元獎金，「金牌獎金」引發網路論戰。圖／取自段宜康臉書

奧運 金牌 郭台銘

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