郭台銘促政府奧運金牌給1億 王浩宇：你自己出

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書貼文，關注體育不該只有四年一次，台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，他提議政府應該大規模提高選手在奧運得牌的獎金，金牌1億元、銀牌8000萬、銅牌5000萬、第四名2000萬，若能打破奧運或世界記錄再加碼1億元，「若你也認同就給1個讚」。

郭台銘貼文已獲得超過6.3萬個讚，不少網友表達認同，國民黨立委鄭正鈐也留言，同意郭董應該給予選手更多鼓勵，他也會在委員會提案。不過，許多網友質疑，「你這麼有心就贊助啊，我阿嬤也可以喊」，前議員王浩宇也留言，支持更照顧選手，但國家財政也要考量，目前的金牌月領12.5萬待遇，領50年已有7500萬，銀牌、銅牌月領一輩子也有幾千萬，「請不要自己有錢，就不考慮財政隨意開支票，除非你自己要出」。

郭台銘貼文指出，所有人這幾天都和他樣，心情起伏跟著我們奧運代表隊選手賽情上上下下，好久沒有的熱血沸騰，好久不見的一條心，想贏，幫選手們加油，原來所有人可以因為體育團結在一起。

他也說，關注體育不該只有4年一次，台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，因為他們奪牌、破紀錄對台灣而言，意義遠大於運動。

郭台銘提議政府應該大規模提高選手在奧運得牌的獎金，政府應給予奧運選手奬金：金牌1億元、銀牌8仟萬、銅牌5仟萬、第四名二仟萬，若能打破奧運或世界記錄，再加碼1億元。

他表示，除了照顧選手生活，台灣的選手還經常在自己登上巔峰之後，會為了改善台灣體育環境和提攜後進奉獻心力，給足夠的資源，讓頂尖傳承，從嘉奬選手，最實質的開始做，激勵人心。