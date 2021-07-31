快訊

羽球／「已是神蹟」險因腳傷無法出賽 周天成8強止步仍感恩

柯文哲：北市最快下周二開放內用 下周一與新北共同宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘促政府奧運金牌給1億 王浩宇：你自己出

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
鴻海董事長郭台銘。 本報資料照片
鴻海董事長郭台銘。 本報資料照片

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書貼文，關注體育不該只有四年一次，台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，他提議政府應該大規模提高選手在奧運得牌的獎金，金牌1億元、銀牌8000萬、銅牌5000萬、第四名2000萬，若能打破奧運或世界記錄再加碼1億元，「若你也認同就給1個讚」。

郭台銘貼文已獲得超過6.3萬個讚，不少網友表達認同，國民黨立委鄭正鈐也留言，同意郭董應該給予選手更多鼓勵，他也會在委員會提案。不過，許多網友質疑，「你這麼有心就贊助啊，我阿嬤也可以喊」，前議員王浩宇也留言，支持更照顧選手，但國家財政也要考量，目前的金牌月領12.5萬待遇，領50年已有7500萬，銀牌、銅牌月領一輩子也有幾千萬，「請不要自己有錢，就不考慮財政隨意開支票，除非你自己要出」。

郭台銘貼文指出，所有人這幾天都和他樣，心情起伏跟著我們奧運代表隊選手賽情上上下下，好久沒有的熱血沸騰，好久不見的一條心，想贏，幫選手們加油，原來所有人可以因為體育團結在一起。

他也說，關注體育不該只有4年一次，台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，因為他們奪牌、破紀錄對台灣而言，意義遠大於運動。

郭台銘提議政府應該大規模提高選手在奧運得牌的獎金，政府應給予奧運選手奬金：金牌1億元、銀牌8仟萬、銅牌5仟萬、第四名二仟萬，若能打破奧運或世界記錄，再加碼1億元。

他表示，除了照顧選手生活，台灣的選手還經常在自己登上巔峰之後，會為了改善台灣體育環境和提攜後進奉獻心力，給足夠的資源，讓頂尖傳承，從嘉奬選手，最實質的開始做，激勵人心。

奧運 郭台銘 體育

延伸閱讀

建議政府應提高奧運獎金 郭台銘：金牌發1億、破紀錄再加碼

民進黨收割失敗？最新民調：僅4%認為買到BNT歸功政府

曾馨瑩與郭台銘慶花邊婚　難得曬同框照放閃

台積電買疫苗 柯文哲：被拉進來陪榜「進來了來才算」

相關新聞

北市防疫滿意度50.7% 柯文哲：沒有多高只能說普通而已

台北市政府研考會昨晚公布110年6月進行的民意調查，結果顯示，北市府的防疫工作，有50.7%以上民眾滿意北市府表現，43...

引民間資源養成國手 林奕華：行政院應挺運產條例修法

東京奧運熱戰中，選手養成資源也獲關注。國民黨立委林奕華今呼籲，行政院應盡速支持立法院下會期通過「運動產業發展條例」修法，...

【東奧焦點】體育從來無法脫離政治 看這群不能背家鄉國旗出賽的運動員們

「政治歸政治，體育歸體育」從來就是一個口號。阿爾及利亞柔道選手因政治立場拒與以色列選手對戰，在東京奧運棄權。2年前世界柔道錦標賽伊朗名將莫拉伊（Saeid Mollaei） 接獲同樣指令，卻繼續參賽，代價是不能再披伊朗戰袍，與家人分離。

郭台銘促政府奧運金牌給1億 王浩宇：你自己出

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書貼文，關注體育不該只有四年一次，台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，他提議政府應該大規模提...

賴清德不重視體育？ 綠營民代：沒多少人會相信

台南市國民黨議員昨質詢桌球館委外案，民進黨籍市議員呂維胤呼籲不要利用促進全民團結的運動做政治上的攻擊，他說，副總統賴清德...

最快下周宣布參選黨主席 朱立倫盼重建美中台三邊關係

國民黨主席確定延至9月25日改選，評估回鍋再戰的前主席朱立倫也規劃本周就將宣布參選，近日也展開黨內最後請益與報告行程。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。