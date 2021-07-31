過來人經驗挺現金紓困 馬英九：上次只發2千很丟人

本土疫情爆發以來，重創國內民生經濟。民進黨政府擬再發放第二波數倍振興券，刺激消費。2009年任內曾發放消費券的前總統馬英九上午以過來人經驗表示，政府應趕快提供有效的紓困，發現金給嗷嗷待哺的民眾。

馬英九指出，政府要紓困振興，重點是「金額要有感、發放要快速、手續要簡便、避免群聚」，民進黨政府在討論各式數倍振興券都沒抓到重點，這時最快的方法就是發現金到每個人金融機構帳戶中，沒帳戶民眾再透過里長辦公室處理。

馬英九表示，「我們發過消費券」，知道不管發了幾倍券，經濟成長還比發消費券與發放的行政成本要少，這時候為避免群聚，最好就是發現金，這樣又快、又好、又有效果，不用擔心民眾會把這個錢存下來。

馬英九也說，上次民進黨政府的振興三倍券等於只發2000元紓困，是全世界最低的，「很丟人啊」，這次絕對不能少於5000元。

馬英九表示，疫情雖已減緩，國內經濟依然不振，放無薪假人數已超過45000人，失業率也近4.8%寫下10年來新高，再加上大學生剛畢業要找工作，數據恐怕還會升高，政府應趕快提供有效的紓困。

因應 2008年全球金融海嘯造成消費緊縮效應，馬政府曾於2009年發放給全國人民3600元消費專用券。

馬英九上午出席由國民黨立委賴士葆、台北市前市長郝龍斌與中廣董事長趙少康聯合舉辦的愛心待用餐活動，肯定表示待用餐在當前哀鴻遍野的社會確實有必要。