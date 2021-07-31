紀政擬再推巴黎奧運正名公投 馬英九：沒意義還害台灣

2018年曾推動東奧正名公投失利的前奧運國手紀政，再傳明年將推動2024年巴黎奧運正名公投。前總統馬英九上午表示，上次東奧正名公投已經被否決，推這東西對台灣沒有意義，只會害了台灣。

中廣董事長趙少康也說，「飛躍的羚羊」紀政對國家有貢獻，要提公投案也是個人自由，但運動選手的意見要尊重，她應該先問問有機會參加2024巴黎奧運或今年參加東奧的選手贊不贊成正名，然後讓他們不能去參加比賽。

趙少康說，能夠用中華民國當然很高興，能用台灣也很高興，但如果不行的話，中華台北是退而求其次不得已的選擇；奧運是選手的舞台，為什麼一定要因為政治的原因，讓台灣不能夠參加。

趙少康說，東奧正名公投已經把國民意志表達清楚，參加與正名之間要如何選擇，道理很清楚。