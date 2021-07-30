國際援助不是送錢 國合會推出「援外聊天室」詳細講解

財團法人國際合作發展基金會近日推出「援外聊天室」，今天首播第一集，副秘書長李栢浡接受專訪，講解什麼是「國際援助」，希望透過相關節目的播出，讓更多人認識國際援助，外界不會再認為國際援助就只是「送錢」。

國合會表示，國合會近來提升自媒角色，持續透過自製影片，讓民眾用輕鬆的方式認識國合會，陸續推出「阿兜仔老師in教室」、「國合會面對面」等節目，「援外聊天室」由吳台生主持，之後每個月將播出兩集。

國合會表示，我國自1959年展開對外援助工作，迄今已超過60年，但大多數民眾對於援外的實質內容、援助的方法、推動的情況仍不甚了解。因此國合會希望透過製播「援外聊天室」，讓有超過34年的實務經驗的李栢浡分享工作觀察，帶領觀眾重回援助現場，感受我國對外援助工作對國際社會的貢獻及影響。

李栢浡表示，國際援助始於第二次世界大戰之後，二戰後因為杜魯門主義提到防止共產主義擴張、國際合作等三點，1947年當時的國務卿馬歇爾提出歐洲重建計畫，因此有幾個國家受惠，1951年後美國國會進一步撥款協助拉丁美洲、亞洲等國家，後來聯合國也賦予已開發國家協助開發中及未開發國家，在1960年代蓬勃發展。