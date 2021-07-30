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緬懷李登輝 蔡英文：持續深化台灣民主是這一代人使命

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國史館展出「關鍵1991:李登輝與台灣民主元年」特展，蔡英文總統（中）出席展覽開幕式。記者許正宏／攝影
國史館展出「關鍵1991:李登輝與台灣民主元年」特展，蔡英文總統（中）出席展覽開幕式。記者許正宏／攝影

蔡英文總統今天下午前往國史館出席「關鍵1991：李登輝與台灣民主元年展覽開幕典禮」時表示，藉著紀念特展的開幕緬懷前總統李登輝，也回顧台灣民主的來時路，走過幾十年的民主之路，今天的台灣已經不是學步的初期民主，而是能夠與他人相互扶持、共同前進的成熟民主，未來如何持續深化台灣民主、走向世界，是這一代人的挑戰和使命。

蔡總統指出，這場特展以「關鍵1991」作為主題，李登輝那一年宣布終止動員戡亂時期，廢止了「動員戡亂時期臨時條款」；因為有1991年多項改革，才有當年國大代表第一次全面改選，以及隔年立法院第一次全面改選，讓台灣可以啟動一連串的民主改革，並且在1996年完成了第一次總統直選。蔡說，在李登輝執政期間，台灣突破威權框架，創下了許多的第一次，也踏上了憲政民主之路，這是李登輝被稱為「民主先生」的原因。

蔡總統表示，在這段疫情期間，相信大家都深刻感受到，因為民主價值加深了台灣與世界的合作交流，去年台灣提供其他民主國家防疫物資、共同對抗疫情，今年在疫苗取得上，台灣也獲得他們的支持，這是善的循環，也是民主夥伴之間的相互扶持。

李登輝 蔡英文 國史館

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