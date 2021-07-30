綠營指拿疫苗做人情 南投：抹黑令基層心寒

民進黨立院黨團今天表示，南投縣第2類第1項施打疫苗優先造冊3000人，跳過1922疫苗預約系統，造成供需失衡及公平性爭議。南投縣政府表示，造冊人數確實有3000人，是為造冊協助老人施打疫苗，將負責的鄰長、戶政、地政、稅務人員納入，民進黨卻把防疫人員抹黑為特權，讓基層心寒。

縣府指出，南投縣列屬「中央及地方防疫人員第2類」疫苗施打對象，均依中央規定明確造冊，施打疫苗公平性禁得起考驗。竟然被抹黑成是「重要官員」。事實上，南投縣長林明溱都還沒打疫苗，年齡屬64到74歲長者的第8類的副縣長陳正昇，更是等到第8類疫苗配達才接種，並沒有所謂與防疫無關的「重要官員」，列冊搶先施打疫苗的情形。

南投縣第2類第1項「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」造冊人數約3000人，並非「優先」造冊，而是隨著防疫任務所需才增加。包括協助發放接種通知單的鄰長，以及1922疫苗預約平台上線，為協助不諳網路的老人預約疫苗。

各地戶政、地政、稅務機構也成立實體預約平台協助操作，都是第一線面對民眾防疫人員，才會增加造冊施打。名單都上傳給中央，也沒排擠1922預約平台，希望執政黨不要顛倒黑白。

南投縣府表示，為什麼大家會擔憂特權先打疫苗？就是因為沒有足夠的疫苗，才會陷入集體疫苗焦慮，民進黨政府沒做好疫苗採購，卻轉移焦點批評民眾搶打疫苗。執政黨企圖以疫苗接種排序來政治操作打擊在野黨，完全是抹黑，希望國人不要被轉移焦點，忽略中央疫苗撥配不足嚴重性。