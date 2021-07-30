回應游錫堃「毛澤東挺台獨」 藍：台獨陷台灣於危險

立法院院長游錫堃日前發文回應國台辦發言人朱鳳蓮的批評時表示，「如果妳要批判台灣獨立的支持者，請妳要公平一點！不要放掉毛澤東，因為他在我還沒有出生前，就開始支持台獨！」。國民黨大陸部主任左正東今天表示，游錫堃主動梳理台獨和中共在歷史上的關係，這種坦然面對歷史的態度值得肯定，但國民黨也提醒游錫堃，對歷史的理解不能只流於表面，否則恐怕會讓自己陷入尷尬。

左正東指出，1928年4月台灣共產黨在上海成立時，其政治綱領確實有「樹立台灣的獨立民主政府」、建立「台灣共和國」的主張，但因為當時台灣正受日本殖民統治，所以台共事實上要的是「獨立於日本殖民統治」。1936年時任中共領導人毛澤東在接受斯諾（Edgar Snow）訪問時的原話是「不過，在我們恢復了中國失地的獨立以後，如果朝鮮人要掙脫日帝國主義的鎖鏈，我們對他們的獨立鬥爭將加以熱情的援助，對於台灣也是如此」，同樣是站在脫離日本殖民統治的意義上「支持台獨」。

左正東也提醒，1947年當台灣發生228事件時，毛澤東在接受「解放日報」訪問時，先是宣稱「我們中國共產黨所領導的武裝部隊，完全支持台灣人民反對蔣介石和國民黨的鬥爭」，然後才說「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」，由此可見此時毛澤東「支持台獨」的目的，是幫助台共在台灣製造動亂、消耗政府的力量，以利中共在大陸贏得內戰，為最終統一台灣創造機會。

左正東說，國民黨長期以來反對台獨，因為台獨讓台灣陷於危險，正符合中共的政治需要。早期中共和台獨與台共的關係，已廣為人知。過去一段時間，民進黨到處扣異議者「中共同路人」的帽子、大肆宣揚反對「中共認知戰」，連言論自由標竿的PTT都要抹紅。如今，游錫堃公開表示台獨是呼應當年毛澤東進行滲透、企圖顛覆政府的「台獨主張」，再看看蔡政府促轉會奉為台獨烈士的50年代白色恐怖受難者，大多數也都刻在對岸中共烈士紀念碑。要說民進黨和中共間有著不可言喻的關係，誰能否認？

左正東呼籲游錫堃，既然知道台獨是中共的主張，請勇敢的向台獨運動說不，切實遵守中華民國憲法，和國民黨一起捍衛中華民國。如果民進黨還要繼續推動毛澤東的主張，請不要再四處扣別人「中共同路人」的帽子、用「中共認知戰」的理由來壓迫異議者，這樣做只是凸顯自己的歷史無知和雙重標準而已。