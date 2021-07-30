東奧獎牌數史上最佳 民眾黨：選手需系統性培訓非沾光

我國在東京奧運已進帳6面獎牌，創歷屆奧運新高，民眾黨立法院黨團今舉行記者會呼籲政府，「選手真正需要的是系統性培訓，而非錦上添花的沾光」，選手從小培育十分辛苦，一旦受傷可能就葬送選手生涯，政府應提供科學化訓練、運動醫學等協助，而不是奧運比賽得獎，才看到政治人物特別關注。

民眾黨立委高虹安指出，雖英國沒有發放奧運奪牌獎金，但近幾屆的奧運表現卻名列前茅，可見除了獎金激勵，選手訓練設施的完備程度、科學化訓練跟運動醫學的發展，都是影響運動發展的重要因素，與其編列鉅額獎金畫出多數選手永遠「吃不到的大餅」，提升整體訓練品質更能讓所有運動員充分提升運動表現，給予進入國際競賽的門票。

高虹安表示，支持我國編列國光獎金激勵選手，但政府更應思考相關預算是否有幫助基層選手發展，如目前運發基金預算，培養運動人才與訓練環境改善計畫編列了約33億元，非亞奧基層人才培育計畫9億元，針對頂尖選手還編列了亞奧運、世大運選手培訓計畫6億500萬元，東京奧運黃金計畫2億9450萬元，2024巴黎奧運計畫3億元，但這些經費除了獎勵補助金外，許多都是直接委託執行，很難看到教育部在其中的長遠政策規畫。

立委蔡壁如說，近年台灣開始逐漸重視「運動科學」，但從目前預算看來，雖然國訓中心、高等教育機構可能有運動科學的資源，但基層恐怕很難獲得，甚至連基本設備都不足，之前發生柔道男童遭教練重摔不治的事件時，許多立委呼籲基層訓練科學化，體育署也規定校隊每日練習不可超過3小時，都是希望透過運動科學，早日突破「土法煉鋼」的情況。

蔡壁如表示，運動科學應該是要能夠明顯幫助95%運動員，運動成績優異的國家，對於選手訓練內容的「目的、強度、次數、組數、休息時間」都要根據運動員生理機制的改變精準訂定，就像是醫生臨床上給予處方都會依照「精準劑量」原則，也就是每一位個別選手，都能得到最佳化的實際幫助，而國際上的運動醫學跟我國醫院的運動醫學門診也不一樣，大部份在醫院看到的其實僅是骨科，這都是我國未來可以慢慢追上的方向。