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李登輝逝世周年 陳水扁以17年前合照表達悼念

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
2004年，前總統陳水扁（右）與前總統李登輝在「牽手護台灣」活動中合影，陳水扁藉照片悼念李登輝。圖／取自臉書新勇哥物語
2004年，前總統陳水扁（右）與前總統李登輝在「牽手護台灣」活動中合影，陳水扁藉照片悼念李登輝。圖／取自臉書新勇哥物語

前總統李登輝逝世今天滿一周年，前總統陳水扁在臉書PO出17年前兩人參加「牽手護台灣」的合影照片表達心情。陳水扁說，2004年2月28日，超過200萬台灣人站出來「牽手護台灣」，他與李登輝在苗栗主舞台迎接勝利，以這張歷史照片表達追思與感念。

李登輝前總統在去年7月30日逝世，蔡英文總統今天偕副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人前往五指山國軍示範公墓獻花追思；日本前首相安倍晉三受訪也說，有意來台悼念。

2004年總統大選前夕，民進黨在228紀念日發起「牽手護台灣」活動，全台各地民眾手牽手環繞台灣500公里。陳水扁說，此活動是群族大團結，超過200萬台灣人民站出來，李前總統與他站在苗栗主舞台，李扁牽手贏得大選勝利；逢李前總統逝世一周年，特別用此張歷史照片表達追念。

李登輝

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