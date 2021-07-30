高嘉瑜索疫苗喊「沒施壓」 民進黨團：黨團會議決定是否送考紀會

台北市衛生局昨公布好心肝調查報告，民進黨立委高嘉瑜在11天內8度索取疫苗，不過高嘉瑜昨表示，報告證明她清白、沒施壓，市府也沒拒絕，她只是轉達陳情。對此民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今表示，透過北市議會黨團及台北市的調查報告做初步審核，一致認為把高嘉瑜是否涉及關說送到黨團會議決定，再由黨團會議決定是否送考紀或紀律委員會。

台北市衛生局昨公布報告後，高嘉瑜昨表示報告還她清白，證明沒施壓，相信衛生局也是站在保護孕婦的立場，而且禾馨都是打在一到三類，合情合理合法：她也回擊北市府，沒說清楚的好心肝100多人卻能拿1000多隻疫苗，違法給志工施打，BEN又是誰？衛生局分配疫苗的原則跟標準到底是什麼？