影／綠營被爆喊挺國產卻打非國產 藍委批：永遠雙標黨
民進黨力推國產疫苗，但卻被爆出蔡丁貴、梁文傑早已打完二劑非國產疫苗，蔡丁貴更是出國去打完BNT。對此，國民黨團總召費鴻泰批評，民進黨就是雙標黨，「永遠說一套做一套」。
費鴻泰表示，感覺執政的民進黨比較喜歡高端，外交部成為高端打世界疫苗市場的銷售部，他奉勸政府要多思考一下，不管是高端還是聯亞，都是商業公司，政府背書恐怕會揠苗助長。
費鴻泰還說，民進黨團一直護著高端，國民黨提出要買三千萬劑符合國際認證的疫苗，都被他們否決，結果民進黨很多的民意代表，卻都已經打完AZ或是莫德納，他批評，民進黨是一個永遠的雙標黨，「永遠說一套做一套」。
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