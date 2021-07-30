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綠AI防黑查核系統上線 黨內抱怨：人工智慧程度不足

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨AI防黑查核系統上線，黨內有抱怨指出，號稱的「人工智慧」程度不足。本報系資料照
民進黨AI防黑查核系統上線，黨內有抱怨指出，號稱的「人工智慧」程度不足。本報系資料照

民進黨5月初爆發黑道入黨「黑風暴」，黨中央當時提出改革的重點之一，建置「黨員AI查核系統」，已在7月開始上線，新進黨員先由系統初步比對，再實質審查。但有地方黨部幹部指出，只要送件者姓名與有前科者相同，就會被列入示警對象退件，如此陽春的比對方式，似乎和當初黨秘書長林錫耀宣示的AI人工智慧掃黑有落差。

地方黨部幹部表示，在黨員AI查核系統上線後，黨中央經系統比對，已匡列出可能涉不得入黨前科者的名單，並回傳地方黨部進一步實質審查；但有地方黨部發現，很多人只是和前科者同名同姓，根本不是同一人。該人士說，黨中央回傳的名單數量龐大，地方黨部在執行最終比對上，人力負荷繁重，實務感受就是還是要耗費大量人力，未體會到人工智慧的協助。

據悉，昨天民進黨地方黨部主委會議上亦有相關討論。據轉述，民進黨台北市黨部主委吳怡農會中表示，與前科者同名同姓的問題，若判決書上有註明前科者年齡、住址等個資，就可以直接比對出來加以汰除，但並非所有判決書都載明個資，實務上的確某些個案會發生問題。也有當不主委反映，自己兒子申請入黨，正是因為與前科者同姓名，因此被黨員AI查核系統退件。

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