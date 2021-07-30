侯友宜接連被綠營罵 藍黨團：因為民調81.5居冠

新北市議會總質詢第3天由國民黨團質詢，國民黨團書記長周勝考指出，過去2天民進黨質詢時，針對疫苗接連在議會罵市長侯友宜，但疫苗都是中央在控制，不是新北，為什麼能在議會罵人，就是因為侯友宜民調81.5％居冠，並非常配合中央。

周勝考表示，昨日何博文議員說里長通知沒預約去打疫苗，但疫苗是打在人民身上，不是打在特權，但現行就是有2方案，除了預約外就是帶健保卡到醫院打，陳時中部長說沒預約里長可以代為預約，非好心肝翻版。

周勝考指出，何博文議員還說接到公所電話說有疫苗配額，戴瑋姍議員還說反對黨都有，國民黨一定更多，這根本污衊、損壞人格，市府要了解到底公所是誰，必須查出來送法辦，不然國民黨根本被冤枉。

新北衛生局長陳潤秋說，沒有給議員額度，沒有接到議員電話，有請議員給名字要查。新北市長侯友宜說，何博文議員提出來舉報，他已要求政風處去了解，若有查到依法送辦。