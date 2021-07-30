李登輝逝世周年 日本台灣交流協會今天成立「李登輝文庫」專區
日本台灣交流協會今天成立「李登輝文庫」專區，專區內有約一百本由前總統李登輝收藏的中文、日文書籍；交流協會表示，李登輝逝世一年了，「李登輝先生，我們很想念您」。
交流協會今天在臉書上表示，台北事務所圖書室正式設立了「李登輝文庫」專區，他們感謝李登輝基金會提供共計約一百本由李登輝所收藏的中日文書籍；交協表示，李登輝是位飽讀詩書的賢者，希望那些和李登輝共度了許多光陰的貴重書籍，能夠成為指引眾多讀者們的燈塔，同時也透過閱讀將這份日台間的羈絆傳承下去。
交協表示，四季更迭，天上人間，一年過去了。「李登輝先生，我們很想念您，此後也請您繼續引領我們，讓我們能夠長長久久的維繫這份難能可貴的日台友情」。
交協表示，在疫情期間，圖書室採預約制。
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