快訊

台積電南科18a廠驚傳製程出包！部分產線停擺 供應商全被擋門外

評／日學者回顧我國選舉史 李登輝扮演什麼角色？

李登輝逝世周年 日本台灣交流協會今天成立「李登輝文庫」專區

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
日本台灣交流協會今天成立「李登輝文庫」專區。圖／取自日本台灣交流協會臉書
日本台灣交流協會今天成立「李登輝文庫」專區。圖／取自日本台灣交流協會臉書

日本台灣交流協會今天成立「李登輝文庫」專區，專區內有約一百本由前總統李登輝收藏的中文、日文書籍；交流協會表示，李登輝逝世一年了，「李登輝先生，我們很想念您」。

交流協會今天在臉書上表示，台北事務所圖書室正式設立了「李登輝文庫」專區，他們感謝李登輝基金會提供共計約一百本由李登輝所收藏的中日文書籍；交協表示，李登輝是位飽讀詩書的賢者，希望那些和李登輝共度了許多光陰的貴重書籍，能夠成為指引眾多讀者們的燈塔，同時也透過閱讀將這份日台間的羈絆傳承下去。

交協表示，四季更迭，天上人間，一年過去了。「李登輝先生，我們很想念您，此後也請您繼續引領我們，讓我們能夠長長久久的維繫這份難能可貴的日台友情」。

交協表示，在疫情期間，圖書室採預約制。

日本台灣交流協會今天成立「李登輝文庫」專區。圖／取自日本台灣交流協會臉書
日本台灣交流協會今天成立「李登輝文庫」專區。圖／取自日本台灣交流協會臉書

李登輝 日本台灣交流協會 疫情

延伸閱讀

「台灣認同」鞏固者：李登輝的民主化變革，與台灣化的起點

國史館特展 陳儀深回顧李登輝與台灣民主元年

李登輝逝世周年 蔡英文、賴清德明上五指山祭拜

安倍想來台弔唁李登輝 李安妮：大家一定會去促成

相關新聞

美參院外委會法案 挺台返WHO

美國聯邦參議院外交委員會廿八日口頭表決通過法案，要求美國國務卿協助台灣重獲世界衛生組織（ＷＨＯ）觀察員身分，國務卿未來在...

連勝文考慮不選國民黨主席 江朱對決成形

國民黨主席選舉因疫情延遲兩個月，也讓參選對象重新洗牌，黨內多人有意挑戰黨主席江啟臣。原本預計參選的智庫副董事長連勝文考慮...

侯友宜接連被綠營罵 藍黨團：因為民調81.5居冠

新北市議會總質詢第3天由國民黨團質詢，國民黨團書記長周勝考指出，過去2天民進黨質詢時，針對疫苗接連在議會罵市長侯友宜，但...

【痛過太魯閣】死傷慘重卻說安全 官員心態曝台鐵改革仍是奢望

5月14日上午，國家運輸安全委員會的大型會議室內，台鐵局、鐵道局、捷運單位及運安會調查官，聚精會神地聽著國外的專家，分享用「六標準差」（Six Sigma）改善管理流程的經驗。座位上，台鐵局新任副局長陳仕其，聚精會神地聆聽，此時，不過是造成49死、247輕重傷的台鐵太魯閣號事件，剛滿1個多月。

【痛過太魯閣】保全24小時值班...台鐵施工文化甩不了「差不多心態」

4月2日台鐵太魯閣出軌事故，肇因來自東新工程包商李義祥「連假偷趕工」，監造單位聯合大地公司未盡督導之責。也才讓外界發現，台鐵工地過去僅交由監造單位把關，尤其是在東部山區鐵路工程，因為天高皇帝遠，更是如入無人之境。如今有改善了嗎？

【痛過太魯閣】事故4個月直擊台鐵工地 臨軌防護現三大失靈

金黃色的稻穗隨風搖曳，緊鄰的是一整排綠色鐵皮圍籬，這處位在新北市貢寮、鄰近田寮洋濕地的工地，不時有火車呼嘯而過，旁邊架設綠底白字鐵皮看板寫著「鐵路行車安全六年計畫」。沿著圍籬走才發現，這項強調「安全」的工程，圍籬只圍到一半，任何人都能輕易踏入散布鋼筋、鷹架的工地。工地緊鄰的，是台鐵宜蘭線軌道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。