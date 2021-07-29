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民眾黨公投宣講8月中開跑 地方文宣戰先行

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如展示公投文宣品。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立委蔡壁如展示公投文宣品。記者吳亮賢／攝影

公投延至12月18日舉辦，國民黨已在全台重啟公投宣講內部培訓，民眾黨也預計最快8月中起舉辦線上座談及小型宣講，身兼民眾黨台南市黨部主委的立委蔡壁如則跑在全黨之先推出文宣品，並由地方黨部自解封日起至大疫苗接種站發放，宣傳民眾黨2好2壞的公投立場。

民眾黨幕僚指出，黨內原預計在5月中起於全台舉辦超過300場實體宣講，並搭配線上宣傳，但遇到疫情爆發喊卡，隨著疫情警戒降級，黨內也準備重啟宣講活動，預計東京奧運結束後，最快8月中起先舉辦線上座談，並視疫情狀況陸續推出小型宣講等實體活動。

蔡壁如則表示，在五月疫情三級警戒前，就做了涼扇、口罩、能源政策手冊等公投宣傳品，上面印有「藻礁永存」的圖案，隨著疫情解封，27日起由地方黨部至疫苗接種站發放，另因公投延期至12月18日，文宣品也正在改版，歡迎民眾至各地服務處索取。

四項公投案中，民眾黨立場為「2好2壞」，反萊豬、珍愛藻礁投同意票，核四重啟、公投綁大選投不同意票。

公投 民眾黨 蔡壁如

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