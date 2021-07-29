快訊

東奧桌球／7局史詩大戰...林昀儒惜敗世界球王樊振東 明晚為台灣爭銅牌

8.2級強震突襲美國阿拉斯加外海 政府發海嘯警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美日論壇　陳以信：國民黨疫情和緩後將訪華府、東京

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

在日方主導下，「台美日國會議員戰略論壇」今天召開，與會的國民黨立委陳以信在會中也代表國民黨主席江啟臣表示，感謝美日贈台疫苗，並強調國民黨重視美日關係，疫情緩和後組團訪問華府與東京，加強政黨與國會的對外關係。

陳以信指出，因西太平洋與台灣海峽的和平穩定是台美日三方共同利益，他在會中也呼籲建立「三方二軌區域對話平台」，每年由三方國會輪流召開，邀三方主要政黨、重要智庫代表與會，針對西太平洋與台海情勢廣泛二軌對話。

陳以信說，「三方二軌區域對話平台」每年可共同發布區域和平情勢評估報告，為長期推動區域和平穩定奠定制度基礎。

陳以信會中也建議，台日可仿台美TIFA會談，建立台日制度化經貿會談，藉以深化台日經貿與投資關係，短期或可研議日本福島5縣市食品進口、跨境電子商務或產業供應鏈等議題，長期可朝向簽署台日BTA或EPA為目標。

此外，台日漁業委員會因疫情已約兩年停開，陳以信說，近年來台日多次漁業糾紛衝擊台日關係，且台日漁業協議中第二階段：要求針對八重山群島以南海域進行協商，這些年遲遲沒有展開，籲台日間盡快展開合作，排除台日海上合作的負面因素。

陳以信 國民黨 疫情

延伸閱讀

台美日國會議員論壇 羅致政：為民主自由人權價值而戰

【即時短評】夢醒 國民黨還是嘴上團結的國民黨

台灣在立陶宛設處 藍委：小心大內宣過頭招反效果

「飛虎隊」老將陳鴻銓離世 陳以信：抗戰軍魂不息

相關新聞

台中今本土零確診 貿易商在美打兩劑輝瑞回國仍確診

台中市今本土零確診，但有1境外移入個案，是38歲貿易商案15738，他6月27日赴美國洛杉磯洽公，雖曾打兩劑輝瑞疫苗，但...

長輩得上平台打第2劑莫德納 陳時中：請人幫忙無須搶快

國內疫苗意願登記及預約施打平台開放民眾上網進行第二劑莫德納疫苗意願登記，並宣布於8月2日5中午12時截止，民眾疑惑到底如...

政院擬推「五倍券」救經濟 傳「1千換5千」但考量預算進度仍卡卡

國內新冠肺炎疫情降溫，三級警戒也自7月27日降至二級，民間普遍期待行政院能盡快推出振興方案，以解經濟受創之苦。然而，知情人士指出，行政院上周本已擬定推行振興方案，啟動宣傳準備工作，卻又臨時踩煞車。據了解，預算有限，及落實電子化服務等問題，讓行政院遲遲未能做出決定。

縣市長施政滿意度民調81.5％最高 侯友宜僅「4個字」回答

「遠見雜誌」今天公布縣市長施政滿意度調查，新北市長侯友宜81.5％居冠，新北市議員張錦豪、戴瑋姍今在市議會總質詢問侯友宜...

PTT爆台南桌球館委外爭議 暗藏綠營兩大勢力互鬥？

桌球國手鄭怡靜在東京奧運奪下混雙銅牌，隨後BBS站PTT出現特定帳號爆料「台南市府剝奪桌球資源 逼鄭怡靜轉籍北市」，文章引發軒然大波。雖然台南市政府與市長黃偉哲連夜火速澄清，強調台南市桌球館在黃就任市長前已委外，但特定帳號持續緊咬，「偉哲別甩鍋，桌球場館拿來踢足球就在你任內」，劍指黃偉哲意味濃厚。

台美日論壇　陳以信：國民黨疫情和緩後將訪華府、東京

在日方主導下，「台美日國會議員戰略論壇」今天召開，與會的國民黨立委陳以信在會中也代表國民黨主席江啟臣表示，感謝美日贈台疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。