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李登輝逝世周年 蔡英文、賴清德明上五指山祭拜

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
李登輝基金會董事長李安妮（中）上午舉行「呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館」記者會，表達紀念前總統李登輝實踐台灣民主，團結台灣人民遺願，呼籲政府設立國家級李登輝紀念圖書館並感謝台灣大學的支持。記者曾學仁／攝影
李登輝基金會董事長李安妮（中）上午舉行「呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館」記者會，表達紀念前總統李登輝實踐台灣民主，團結台灣人民遺願，呼籲政府設立國家級李登輝紀念圖書館並感謝台灣大學的支持。記者曾學仁／攝影

明天是前總統李登輝逝世周年，蔡英文總統及副總統賴清德將到五指山祭拜。總統府發言人張惇涵今天表示，明天上午，蔡總統與賴清德將前往五指山國軍示範公墓，向李前總統追思致意，緬懷李前總統留給台灣的精神，堅持民主自由，並與國際夥伴互相扶持，為世界帶來良善貢獻。

至於李登輝基金會今天舉行記者會，呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館等相關議題，張惇涵表示，李前總統是享譽國際社會的「台灣民主之父」，對於台灣民主轉型及開創國家自由多元新時代有卓著貢獻。因此，蔡總統及總統府支持設立紀念圖書館，表彰李前總統對於國家的重大貢獻與殊勳。

張惇涵表示，對於李登輝基金會及李前總統家屬表達，期盼設立在徐州路台大舊法學院之提議，由於李前總統為台大校友，亦曾擔任台大教授，總統府對此樂觀其成，而相關規劃須經台大校方同意，政府相關部門也會給予必要的協助與支持。

台大 李登輝 總統府發言人

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