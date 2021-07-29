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安倍想來台弔唁李登輝 李安妮：大家一定會去促成

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
日本前首相安倍晉三。路透
日本前首相安倍晉三。路透

前總統李登輝辭世將滿周年，日本前首相安倍晉三接受媒體專訪時透露，只要條件允許，想來台灣弔唁故前總統李登輝，我國外交部也表示將全力提供必要協助。李登輝基金會董事長李安妮今天表示，不管於公或於私，這是好事，大家一定會去促成。

李安妮今天出席本土社團舉辦的「呼籲政府推動設立國家級李登輝紀念圖書館」記者會，對於安倍有意來台祭拜李登輝，她受訪時指出，不管站在李登輝基金會立場或站在家屬立場，「我們都會全力協助把這件事完成」。

李安妮說，安倍是一位在日本政治上有影響力的前首相，再加上安倍過往與李登輝的私誼，「不管如何，我們非常希望這件事可以順利達成」，當然，目前疫情等問題會一一去克服。

李安妮也表示，「我想，要去五指山，也不一定一定要在7月30日這一天，任何的時間都可以的，我們可以理解」。

李安妮也說，「我們就靜觀其變好了」；李安妮透露，明天上山祭拜父親時，她會跟李登輝報告此事，而安倍與李登輝可說是情同父子，「也許他們在夢中也會互相交流，透過上帝的安排，也許他們彼此也有一個溝通的管道，畢竟兩人的互動，是從上個世代就開始累積的。」

李登輝 李安妮 日本

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