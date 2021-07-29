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國會邀請安倍晉三訪台？游錫堃：要了解各黨團意見

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
立法院長游錫堃。記者徐偉真／攝影
立法院長游錫堃。記者徐偉真／攝影

日本前首相安倍晉三日前表達訪台弔唁前總統李登輝的意願，立法院長游錫堃今天表示，不清楚安倍何時會訪台，現在立院是休會期間，比較沒有機會，若開議也要看各黨團意見，他身為台日國會議員聯誼會會長，非常歡迎安倍訪台。

游錫堃今天出席第一屆「台美日國會議員戰略論壇」，安倍以神秘嘉賓身分參與並致詞。游錫堃會後接受媒體訪問時表示，看到安倍他很高興，之前有聽說安倍可能會出席，昨天才確定他會來，他們以前見過三次面，很久沒見了，若訪台能成行，他很歡迎。

媒體詢問立法院之後是否有可能邀請安倍來訪，游錫堃說，因為現在是休會期間，也不知道安倍什麼時候會來，休會期間沒有機會，即使開議也要看各黨團意見，這是他目前的考量。他是台日國會議員聯誼會會長，非常歡迎安倍來台灣，也希望若成行，他可以盡地主之誼和安倍見面，彼此交換意見。

游錫堃今天在首屆「台美日國會議員戰略論壇」時呼籲美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」。游錫堃表示，他有這個想法已經一段時間，他的意思是不只行動，是要事前告訴中共，讓他們要挑釁時有所節制。

游錫堃說，美國在台協會（AIT）前任處長酈英傑要離開台灣前，兩人通過電話，他向酈英傑表示，若台海有事，美國就立刻承認台灣，他的意思是這不只是行動，也是要事前告訴中共，讓中共要動武或挑釁時有所顧慮，防範不小心擦槍走火或是冒進。

游錫堃說，酈英傑當時聽到他的這個論點，告訴游錫堃這個論點「很有趣」，這是他第一次聽到。游錫堃說今天論壇沒有一問一答，只有機會表達但沒有機會問，因此不清楚今天其他人的回應，不過他希望這樣的論壇以後可以多辦，一年一次，對穩定台海和平有幫助，也希望疫情緩和後變成實體會議。

游錫堃 中共 酈英傑

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