罷免團體今遞交一階連署書 林昶佐回應了

罷免無黨籍立委林昶佐團隊「清林散昶」今到中選會遞交3千5百份第一階段提議連署書，台北市議員鍾小平也發起罷免連署，並在今早搶先送連署書。對此林昶佐回應，「我們會繼續跟大家一起努力拚防疫跟振興，希望在謹慎的降級過程中，大家的生活都能逐步恢復，經濟也能復甦。謝謝大家」。

「清林散昶」發言人高毓安表示，收集連署書的過程中最常聽到鄉親抱怨林昶佐的說法是「找不到人」，很離譜，身為在地民代卻讓民眾找不到，對於鍾小平也發起罷免連署，高毓安則說，鍾小平陣營無論發生什麼事都和他們無關，不擔心力量被分散，因有提早準備二階連署，聯繫更多在地的陣營、勢力，「在二階誰才是正統就會清楚了」。

而在罷免團體送交連署書同時，林昶佐在臉書表示，日前萬華各批發市場受到疫情很大的影響，在攤商努力配合防疫下，現在早已經穩定下來，目前北農蔬菜和青果、魚市、環南等市場，都已建置很完善的防疫規格。

他也呼籲，餐廳業者們放心回來採購，一般民眾也歡迎多多來消費買菜，「希望大家一起力挺批發市場們，我們團隊也會持續協助攤商及人員申請紓困，並歡迎大家繼續提供振興方案的意見，讓我們向行政機關提出政策建言」。