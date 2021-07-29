游錫堃出席台日美論壇 盼「台海有事就外交承認台灣」

立法院長游錫堃今天出席首屆「台美日國會議員戰略論壇」時表示，中國持續以軍事恫嚇台灣，他呼籲協調印太民主國家一起對中共畫紅線，盼美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。

由日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」主辦的首屆「台美日戰略對話」今天登場，因為疫情以視訊方式辦理，台日美三方議員參與，台灣方面出席者有游錫堃、國民黨立委陳以信、民進黨立委羅致政、時代力量立委陳椒華及台灣民眾黨立委蔡壁如。

日本出席者有日華懇會長古屋圭司等人，論壇與談人來自日華懇、美國「國會台灣連線」及立法院「台日交流聯誼會」成員，日方也安排「神秘嘉賓」前首相安倍晉三致詞。

美方與會者則包括美國國會共和黨海格提（Bill Hagerty）及馬基（Ed Markey）參議員、夏波（Steve Chabot）眾議員等人。

游錫堃表示，過去5年來，中共在西太平洋部署的軍事武器數量是美國的4至5倍。去年共機騷擾台灣空域，平均1天15.6架次，「經濟學人」甚至向世界預警，台灣是世界上最危險的地方。台灣作為國際民主社群的一員，有信心捍衛我國的民主自由與國民福祉。為確保區域的穩定安全，亦將與印太民主國家合作。更盼台灣能有機會加入美、日、印、澳的「四邊安全對話」（QUAD）合作機制。

游錫堃說，台灣是WTO（世界貿易組織）和APEC（亞太經濟合作會議）成員，是全球第21大暨亞洲第6大經濟體，與台灣成為更緊密的經貿夥伴，有助於各國的利益。呼籲美日兩國早日與台灣建立BTA（雙邊貿易協定）或FTA（自由貿易協定），並支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

陳以信表示，希望建立三方二軌區域對話平台，並共同發布區域情勢報告，另外盼建立台日制度化經貿會談，朝向台日BTA或EPA（經濟夥伴協定）邁進，他也希望儘速恢復台日定期漁業會談，並展開新階段協商。

立法院表示，安倍致詞時提到自由開放的印太區域的重要性，日台關係在其中極為重要。大家應該共享、自由、民主、人權的價值。在經濟互利的前提下，支持台灣加入CPTPP，他並表示這些目標唯有在堅實的法治基礎上才能達成。