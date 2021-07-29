科學城物流爆紅色資本入侵 時力：國家安全漏洞

肩負竹科和南科園區物流與倉儲重責的「科學城物流公司」，被爆出紅色資本入侵爭議。時代力量立法院黨團今舉行記者會表示，科學城物流被與中國關係密切的嘉里大榮持有60%以上股權，我國半導體機密恐遭滲透，而股權轉移過程中也充滿爭議，投審會除應深入調查其股權結構，也應將實質影響力納入審查標準，避免中資投資審議成為國家安全漏洞。

時代力量黨團總召邱顯智指出，科學城物流由台糖、華航、新竹物流三家公司共同成立，泛公股比例至2017年仍然過半，但後來華航售出所有持股給新竹物流，新竹物流又分兩次售出55%股權給嘉里大榮，加上他處取得的股權，讓嘉里大榮持股累計達60%，而嘉里集團為港商郭鶴年家族所持有，與中國歷任國家主席交好，具有紅色色彩。

邱顯智表示，嘉里大榮和新竹物流都在台灣物流產業有相當的市佔率，具有高度競爭關係，但嘉里大榮的獨立董事李盈助卻是新竹物流的管理階層，除了違反獨立董事的資格規定，也可能違反「公平交易法」的禁止聯合行為，金管會及公平會應依法調查並針對違法行為裁罰。

時力黨團副總召陳椒華說，科學城物流股權交易案凸顯公股管理充滿疏漏，如台糖不行使優先承購權的報告全採口頭形式，國營會也藉由文字遊戲規避同意權的責任，政府應對於公營事業的轉投資管理機制，全面盤點與抓漏，落實內稽內控，未來在具有政策性質的公股交易中，政府及公股事業也應進行轉賣相關附加條款的評估與訂立，避免具政策性質的事業淪為投機工具，並誤將政策核心事業轉賣給外國或中國資本。

時力黨團幹事長王婉諭表示，過去投審會駁回外資「南海控股」投資台北雙子星大樓案及以「淘寶台灣」名義經營電商平台的英商克雷達案，正是因中國人士高度參與營運與政策方向，因此就嘉里大榮案，投審會也應將實質影響力納入審查標準，避免中資的投資審議成為國家安全漏洞。