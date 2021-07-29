陳菊：監院90周年與時俱進 人權會法律未完備再努力

監察院今年建院90周年，今天舉行90周年特刊發行記者會。監察院長、國家人權委員會主委陳菊致詞表示，監院今後除了要延續監察的傳統功能，也要順應時代和潮流趨勢變遷，未來一定要更透明、親民，讓大家看見監院隨時代與時俱進地改變；而人權會由於法律當時制定不周延，希望未來能夠讓人民對其功能產生信任與支持，進而繼續爭取朝野黨團支持。

陳菊表示，走進監院的歷史記憶，看到第一屆監察院長于右任，想到今天台灣民主的發展，很難把于右任和自己會同時並列，這是一個歷史轉變、民主發展，要謝謝大家努力，向前開創歷史嶄新的篇章。

陳菊指出，監院是國家最高監察機關，善盡監察職責，保障人民權利，但一直以來，給人民的感覺好像庭院深深、深宮大院，對監院功能職掌也有不了解之處，甚或誤解和想像，所以監院今後除要延續監察傳統的功能，也要順應時代和潮流趨勢變遷，未來一定要更加透明、親民，讓大家看見監院隨時代與時俱進改變。

陳菊說，藉由90周年特刊，要讓所有人更了解監院為人民做些什麼，更重要的，要做承先啟後的歷史紀錄，從去年8月第六屆監委上任以來，監院努力在監察服務業務多元化，全面推動視訊陳情的開創新制，未來也會在網頁公開案件處理進程和改善情形，更努力保障人民知的權利，期盼整個社會大家共同監督、關心。

對於人權會相關法律尚未周延，陳菊指出，在法律不夠周延的情況下，確實有監委不滿意，但只能在法律制度下盡力去做，以落實人權普世價值。